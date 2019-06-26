Вбивство Дарії Лук'яненко: нові жахливі подробиці

Цілком імовірно, що мертву Дарію Лук'яненко її можливий убивця Микола Тарасов міг тримати у морозильній камері. Крім того, приховати труп від правоохоронців йому могли допомогти батьки.

По-звірячому убиту у Іванівці на Одещині 11-річну Дарію Лук’яненко правоохоронці та волонтери розшукували 6 днів. Зрештою її знайшли в одному з будинків – тіло дитини перебувало у вигрібній ямі. До цього поліцейські сюди приходили двічі, однак нічого підозрілого не виявили. Відтак, виникає питання, чи справді вбита дівчинка весь цей час тут перебувала та чому поліція не могла раніше з’ясувати особу імовірного вбивці. Правоохоронці ж кажуть, що на це суттєво могла вплинути нечувана спека, відтак пошукові собаки просто не в змозі були правильно "нанюхати" дитину, пише ресурс "Факти".

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За словами ж місцевих жителів, коли кінологи з собаками приходили у дім Миколи Тарасова, підозрюваного у цьому жахливому злочині, то вони там нічого не могли знайти.

Я вірила матері Миколи та підтримувала її, коли вона говорила, що сина намагаються оббрехати. Вона ще мені сказала: "Якщо він убив, то куди б сховав труп?" – а я відповідаю: "Як куди?! В морозилку". Адже поруч з житловим будинком Тарасових є склад для товару ... Тоді тітка Маша замовкла, а після паузи сказала: "Ой, у нас не працюють морозилки, тільки холодильник", – розповідає жителька Іванівки Ольга.

За її словами, родина імовірного вбивці працює на місцевому ринку та того дня отримувала м'ясо.

"Мені подумалося, чи не міг він (Микола Тарасов – 24 канал) спочатку заховати тіло дівчинки в холодильник? А потім сам або за допомогою батьків викинув його в каналізацію? Може, тому воно збереглося?" – каже жінка.

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Про версію щодо допомоги батьків свідчить і той факт, що, коли виявили тіло дівчинки, як розповідають місцеві жителі, батько підозрюваного спокійно торгував у своїй крамниці на місцевому ринку та скаржився на поліцейських – нібито під час обшуків "буквально розгромили будинок та завдали божевільний збиток".

Зауважимо, через те, що тіло Дарії почало розкладатися, дівчинку вимушено проводжали в останню путь в закритій білій труні.

Що відомо про зникнення та жорстоке вбивство 11-річної Дарії Лук’яненко? 13 червня дівчина дорогою від ринку, де працюють її батьки, йшла на танцювальний гурток, але на заняття так і не дійшла. Її розшукували шість днів. Вбивцею виявився сусід дитини 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він зізнався, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив. За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.