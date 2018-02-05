Вбивство депутата на Полтавщині: знешкодили злочинне угруповання

На Полтавщині поліція знешкодила злочинне угруповання, до складу якого входило четверо осіб. Його організатором був депутат Миргородської міської ради.

Про це заявив спікер генпрокуратури Андрій Лисенко, пише "РБК-Україна".

"Трьох злочинців вдалося затримати. Їм обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Одного із злочинців в зв'язку з приховуванням від органів досудового розслідування оголошено в розшук", – розповів Лисенко.

За його словами, в липні 2017 року учасники організованої групи напали на депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка. Від отриманих травм депутат помер.

Учасникам групи загрожує тюрма до 10 років.

Нагадаємо, 7 серпня 2017 року у Миргороді Полтавської області загинув депутат від "Свободи" Олег Супруненко, який упродовж трьох тижнів боровся за життя після шокуючого побиття.