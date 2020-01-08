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      Вбивство дівчат у новорічну ніч у Києві: підозрюваних взяли під варту

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      Підозрюваних у вбивстві 2 дівчат у Києві суд взяв під варту / Колаж 24 каналу

      Шевченківський райсуд Києва взяв під варту підозрюваних у вбивстві у новорічну ніч 2 дівчат в орендованій квартирі на Подолі. Термін перебування під вартою – 2 місяці без альтернативи застави.

      Взятих під варту 34-річного чоловіка та його 19-річну спільницю підозрюють в:

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      • умисному вбивстві 2 осіб, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою;
      • розбої, спрямованому на заволодіння майном, поєднаному з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

      За скоєне підозрюваним загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

      "Обидва підозрюваних відмовилися від спілкування з журналістами і ховали обличчя. Вони надали певні покази, але правдивість цих свідчень слідство має перевіряти слідчим шляхом з урахуванням результатів експертиз, у тому числі судово-медичних щодо характеру та локалізації ушкоджень, отриманих потерпілими", – розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді".

      Що відомо про вбивство дівчат у Києві

      16-річну Марію Каминіну і 19-річну Єву Лисенко знайшли вбитими 4 січня в шафі на балконі орендованої квартири у Подільському районі Києва. Дівчат вважали зниклими безвісти з 2 січня: обоє вийшли в магазин у районі Дорогожичів і більше не вийшли на зв'язок.

      Тіла дівчат з великою кількістю колото-різаних ран знайшла власниця орендованої квартири. Вона розповіла, що квартиру з 31 грудня по 4 січня орендував хлопець і 3 січня написав повідомлення, що планує з'їхати раніше. Тож власниця прийшла приймати квартиру і саме тоді знайшла мертвих дівчат.

      Поліція оголосила підозрюваних у розшук та затримала їх в Одесі 6 січня. За даними ЗМІ, підозрювані – неодноразово судимий 34-річний Сергій Ксьондзик родом з Волині та 19-річна Єлизавета Бершацька з Кіровоградщини.

      підозрювані у вбивстві 2 дівчат на Подолі в Києві
      Ймовірні підозрювані у вбивстві 2 дівчат у Києві / Колаж 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Кримінал Новини Києва Вбивство Арешт Діти і неповнолітні
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