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      Вбивство Гандзюк: підозрюваний Мангер потрапив до реанімації

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      Мангер лікується у кардіологічному центрі
      Мангер лікується у кардіологічному центрі / Фото з відкритих джерел

      Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера госпіталізували через проблеми з серцем. Підозрюваний у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк не з’явиться на судовому засіданні.

      Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко у коментарі журналісту 24 каналу повідомив, що той перебуває на лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері.

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      Чергове засідання Шевченківського райсуду Києва було заплановане 8 квітня. На ньому мали розглядати подання Генпрокуратури про продовження на два місяці терміну відсторонення його підзахисного від посади голови Херсонської облради.

      Владислав Мангер потрапив до кардіологічного диспансеру і все ще перебуває у реанімаційному відділені,
      – пояснив адвокат підозрюваного.

      За його словами, Мангеру стало погано ввечері 5 квітня – у день, коли на нього знову одягнули електронний браслет. Тепер Мангер не може бути присутнім у залі суду. Засідання відбудеться, однак не розглядатимуть лише питання про його відкладення.

      Зазначимо, 7 квітня, через 2 дні після госпіталізації, Владислав Мангер різко відреагував на відставку Андрія Гордеєва з посади голови Херсонської ОДА. На своїй сторінці у Фейсбук в досить довгому дописі він назвав дії президента "потуранням агресивній купці "активістів".

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

      • Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі Чорного моря у селищі Лазурному.

      • Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Судді Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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