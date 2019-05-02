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      Вбивство Гандзюк: суд відпустив підозрюваного Павловського під домашній арешт

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      Павловського відпустили під домашній арешт
      Павловського відпустили під домашній арешт / Фото з відкритих джерел

      Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Ігоря Павловського, який є одним із підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Адвокат Масі Найєм розповів, що судове засідання відбулось ще 26 квітня, і що на ньому суд задовольнив клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу Павловському.

      Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      Таке рішення прийняв суддя, задовольняючи клопотання прокуратури. Тепер він не утримується в СІЗО. У нього домашній арешт із обов'язком носити браслет,
      – уточнив Найєм.

      За словами юриста, ймовірно, "справу намагаються поховати".

       

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Як Павловський причетний до вбивства Гандзюк?31 липня у Херсоні Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала значних опіків тіла. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Колеги та знайомі Катерини Гандзюк, які об'єдналися в Facebook-спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк?", ще 5 листопада писали: Ігор Павловський на прізвисько "Собака" є посередником між виконавцями нападу на активістку та замовником.

      7 листопада Ігор Павловський виступив і спростував свою причетність до злочину. Але, за інформацією ГПУ, Павловського затримали 10 листопада. А в понеділок, 12 листопада, суд його арештував з підозрою в організації умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю на замовлення.

      Наразі триває слідство. Ігоря Павловського утримували у слідчому ізоляторі СБУ, суди продовжували запобіжний захід. Аж поки 18 квітня 2019 року справу Павловського раптом перекваліфікували з "організації" на "покривання" злочину, що підтвердив прокурор у справі.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Справа Катерини Гандзюк Кримінальні новини СІЗО
      Джерело: 24 канал
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