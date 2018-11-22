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      Вбивство Хашоггі: у ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста

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      У ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста
      У ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста / ukranews.com

      ЦРУ має запис розмови наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, на якому він дає вказівку "змусити замовчати" опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, якого 2 жовтня вбили у саудівському посольстві в Стамбулі.

      Про це повідомила турецька газета Hurriyet Daily News.

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      Очільниця ЦРУ Джина Гаспел розповіла, що у США є запис розмови Мохаммеда бін Салмана з братом Халідом бін Салманом, який є послом Саудівської Аравії у США. Більше того, під час цієї бесіди наслідний принц говорить, що діяльність журналіста "викликає дискомфорт".

      Наслідний принц дав вказівку якнайшвидше "змусити мовчати" Джамаля Хашоггі, і це розпорядження було перехоплене під час прослуховування ЦРУ. Подальше вбивство є остаточним підтвердженням цієї вказівки,
      — повідомляє видання.

      Нагадаємо, що Саудівська Аравія затримала всього 18 осіб за підозрою у смерті Хашоггі. Чотирьох високопосадовців саудівської розвідки та радника принца звільнили з посад. Наказ про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      вбивство джамаля хашоггі: хроніка подій
      Теги: Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія ЦРУ Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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