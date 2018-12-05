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      Вбивство Хашоггі: ЦРУ представило докази причетності саудівського принца до вбивства журналіста

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      ЦРУ представило докази причетності саудівського принца до вбивства журналіста Хашоггі
      ЦРУ представило докази причетності саудівського принца до вбивства журналіста Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Очільниця ЦРУ Джина Гаспел провела закритий брифінг для низки американських сенаторів. Вона представила докази причетності наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомляє CNN.

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      Деякі сенатори заявили, що їх ця інформація повністю переконала.

      Сенатор-республіканець від штату Теннессі Боб Коркер, сказав журналістам, що він повністю впевнений у причетності принца Мухаммеда бін Салмана до вбивства Джамаля Хашоггі.

      Якщо би бін Салман був перед присяжними, то його би засудили за вбивство приблизно за 30 хвилин,
      — заявив Коркер.

      Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем додав, що брифінг повністю переконав його, що бін Салман таки причетний до замаху на журналіста. Відомо, що проведення цього брифінгу ускладнить для Білого дому "зусилля із захисту" як самого принца, так і відносини із Саудівською Аравією загалом.

      Рашіне 24 канал повідомляв, що у ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявивсяаудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країниу Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      Теги: Новини США Новини політики Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія ЦРУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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