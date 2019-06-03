Вбивство хлопчика поліцейськими: в Києві проходить акція протесту під МВС – промовисті фото

3 червня у лікарні помер 5-річний Кирило Тлявов, у якого напередодні стріляли п'яні патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому. Активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві.

"Мені було 5, скільки дадуть моїм вбивцям?", – так звучить гасло на протестах у Києві через вбивство хлопчика, передає активістка Аліна Боднар у Facebook.

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Обурені активісти вийшли на мітинг, аби дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

Акція протесту під МВС щодо загибелі 5-річного хлопчика: фото

Окрім того, активісти вимагають, аби міністр МВС Арсен Аваков подав у відставку. Оскільки вони наголошують, що відповідальність за це вбивство лежить не тільки на двох представниках поліції, але і на міністрі внутрішніх справ, завдяки якому поліцейську реформу було провалено.

Редакція 24 каналу висловлює щирий жаль та співчуття родині загиблого Кирила.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.