Вбивство Катерини Ганздюк: журналісти оприлюднили нові прізвища у справі

20 листопада у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів.

До столиці приїхав мер Херсона Володимир Миколаєнко. Каже: його радниця ще у перший день після нападу озвучила ім’я винуватця.

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Миколаєнко додав, що сьогодні був в СБУ і озвучив підозри Гандзюк. Членам Тимчасової слідчої комісії конкретних прізвищ не називав. Натомість, їх назвали журналісти.



Катерина Гандзюк

31 липня – ця дата поєднує вбивства двох людей – херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк та волонтера і учасника АТО Віталія Олешка. Напад на обох стався саме 31 липня. "Сармату" стріляли в спину, він загинув на місці. Катерину облили сірчаною кислотою. Після 3 місяців в реанімації і численних операцій вона також померла. Ці 2 вбивства, крім дати, може поєднувати ще й херсонський ліс.

За 25 днів до нападу під херсонською обладміністрацією був мітинг. Люди вимагали припинити незаконну вирубку лісу у регіоні. Звинувачували у покриванні нелегального бізнесу очільника облради Владислава Мангера та голову ОДА Ігора Гордеєва. Останнього під час пікету жорстко критикував Олешко.



Владислав Мангер

Владислав Мангер спостерігав за цим всім з вікна, привернула увагу до цього саме Катерина Гандзюк. Вона теж звинувачувала обласну владу у причетності до вирубки лісів. Катерина також називала Мангера організатором херсонського антимайдану. А після того, як його прийняли у лави "Батьківщини", вийшла з партії.

Вона завжди, не соромлячись, називала його ставлеником криміналу, яким він і є насправді. Мангер – це перший голова облради, якому вдалося підкорити повністю собі губернатора. Він керує ним у всіх питаннях. У них вже є зараз спільний бізнес, вони зареєстрували на підставних осіб компанію,

– сказав херсонський журналіст, друг Катерини Гандзюк Сергій Нікітенко.

У день мітингу під Херсонською обладміністрацією – групі ветеранів АТО в якій був Віталій Олешко протистояли група, яку очолював Сергій Торбін.

За версією слідства він є ймовірним організатором вбивства Гандзюк. Сама активістка в той день писала: "Бандити з обох боків сваряться за право п*здити ліс, прикриваючись патріотичними гаслами".



Коментар Катерини Гандзюк

Журналістка Мар'яна П'єцух провела власне розслідування та з'ясувала, що підозрюваний Сергій Торбін неодноразово захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу.

У іншій сутичці разом з Торбіним засвітився ще один ймовірний фігурант справи – помічник нардепа з БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його нещодавно затримали. Однак, зробили це лише після публічного розголосу, хоча журналісти за судовими ухвалами знайшли підтвердження, що він фігурував у справі з самого початку.



Ігор Павловський

Стало відомо, що за день до затримання Павловського, СБУ обшукала помешкання депутата Херсонської обласної ради і радника Мангера Миколи Ставицького. Тож, ймовірно, "лісова тема" розглядається, як офіційна версія причини вбивства Катерини Гандзюк. Голів облради і ОДА все частіше згадують в цьому контексті журналісти.

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Офіційне слідство не має претензій до голів облради та ОДА або ж до заступника голови ОДА Євгенія Рищука. Його ЗМІ теж називали серед ймовірних замовників вбивства.

Нам не вдалося отримати коментар від Владислава Мангера. У його прес-службі сказали, що він у відпустці. В ОДА нам відповіли, що запитувана інформація є частиною досудового слідства. Конкретно на жодне питання не відповіді ми не отримали.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: