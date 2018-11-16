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      Вбивство людей в Керчі: стрілка досі не поховали

      321 Читать новость на русском
      Владислав Росляков
      Владислав Росляков / teleotvet.ru

      Тіло студента Владислава Рослякова, який влаштував вибух і стрілянину в коледжі в окупованій Керчі, до сих пір не поховано.

      Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в медичних колах. 

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      За словами співрозмовника видання за тілом ніхто не звертався. Мати Рослякова знаходиться на лікуванні в одному з медичних закладів.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини Криму Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
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