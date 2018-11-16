Вбивство людей в Керчі: стрілка досі не поховали
Тіло студента Владислава Рослякова, який влаштував вибух і стрілянину в коледжі в окупованій Керчі, до сих пір не поховано.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в медичних колах.
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За словами співрозмовника видання за тілом ніхто не звертався. Мати Рослякова знаходиться на лікуванні в одному з медичних закладів.
Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.
Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.
За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.
Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео