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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти скликають на мітинг під МВС

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      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти планують мітинг під МВС
      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти планують мітинг під МВС / 24 канал

      У лікарні помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, вистрелили п'яні поліцейські. Активісти дуже обурені діями правоохоронців, тому вони скликають всіх небайдужих зібратися на мітинг під Міністерством внутрішніх справ у Києві.

      Про це повідомила активістка Аліна Боднар на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

      Так, у її повідомленні йдеться: "Хто готовий прийти під МВС на 21:00? Богомольця, 10".

      Згодом про це написала і депутатка Олена Сотник. Вона зазначила, що активісти мають дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць. 

       

      Що відомо про вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

      Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх затримали, але вони спочатку переконували, що хлопчик прослизнувся і впав.

      Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося.

      Суд щодо обрання запобіжного заходу ймовірним вбивцям-поліцейським відбудеться 4 червня. 

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      Теги: Новини України Поліція Жертви Діти і неповнолітні Новини Києва Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кримінальні новини Міністерство внутрішніх справ Протести
      Джерело: 24 канал
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