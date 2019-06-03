Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти скликають на мітинг під МВС

У лікарні помер 5-річний хлопчик, у якого, найімовірніше, вистрелили п'яні поліцейські. Активісти дуже обурені діями правоохоронців, тому вони скликають всіх небайдужих зібратися на мітинг під Міністерством внутрішніх справ у Києві.

Про це повідомила активістка Аліна Боднар на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у її повідомленні йдеться: "Хто готовий прийти під МВС на 21:00? Богомольця, 10".

Згодом про це написала і депутатка Олена Сотник. Вона зазначила, що активісти мають дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць.

Що відомо про вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських . Їх затримали, але вони спочатку переконували, що хлопчик прослизнувся і впав.

Стан малюка був вкрай важкий. У дитини – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося.

Суд щодо обрання запобіжного заходу ймовірним вбивцям-поліцейським відбудеться 4 червня.