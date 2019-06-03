Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї

Стало відомо, що працівники поліції, які стріляли у 5-річного хлопчика, у момент кримінального вчинку перебували не на службі та стріляли не з табельної зброї.

Про це у коментарях 24 каналу повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

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Він наголосив, що саме Національна поліція зібрала перші докази та свідчення, завдяки яким і були затримані підозрювані. Тракало додав, що всю необхідну інформацію вони передали Державному бюро розслідувань, який веде цю справу.

Наразі проводиться досудове розслідування щодо поведінки поліцейських в побуті, оскільки затримані підозрювані в момент скоєння стрілянини перебували поза службою. Вони стріляли не з табельної зброї,

– наголосив Тракало.

Яка саме була зброя в поліцейських, що стріляли в дитину – з'ясує ДБР.

Окрім того, Василь Тракало висловив щирі співчуття від всієї Нацполіції щодо загибелі хлопчика.

"Це втрата не лише для рідних. Це велика втрата для всієї Нацполіції, тому з нашого боку родині буде надана вся можлива підтримка. Сподіваюся, що істина буде з'ясована, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – додав він.

Редакція 24 каналу теж висловлює щирий жаль та співчуття родині загиблого Кирила.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.



О 21 годині 3 червня активісти влаштовують мітинг та скликають всіх небайдужих зібратися під Міністерством внутрішніх справ у Києві.