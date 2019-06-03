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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї

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      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї
      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї / Фото з відкритих джерел

      Стало відомо, що працівники поліції, які стріляли у 5-річного хлопчика, у момент кримінального вчинку перебували не на службі та стріляли не з табельної зброї.

      Про це у коментарях 24 каналу повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

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      Він наголосив, що саме Національна поліція зібрала перші докази та свідчення, завдяки яким і були затримані підозрювані. Тракало додав, що всю необхідну інформацію вони передали Державному бюро розслідувань, який веде цю справу.

      Наразі проводиться досудове розслідування щодо поведінки поліцейських в побуті, оскільки затримані підозрювані в момент скоєння стрілянини перебували поза службою. Вони стріляли не з табельної зброї,
      – наголосив Тракало.

      Яка саме була зброя в поліцейських, що стріляли в дитину – з'ясує ДБР.

      Окрім того, Василь Тракало висловив щирі співчуття від всієї Нацполіції щодо загибелі хлопчика.

      "Це втрата не лише для рідних. Це велика втрата для всієї Нацполіції, тому з нашого боку родині буде надана вся можлива підтримка. Сподіваюся, що істина буде з'ясована, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – додав він.

      Редакція 24 каналу теж висловлює щирий жаль та співчуття родині загиблого Кирила.

      Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

      О 21 годині 3 червня активісти влаштовують мітинг та скликають всіх небайдужих зібратися під Міністерством внутрішніх справ у Києві. 

      blog_ava
      Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські
      сьогодні
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      Теги: Новини України Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Новини Києва Поліція Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Зброя
      Джерело: 24 канал
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