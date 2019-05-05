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      Вбивство поліцейського на Київщині: на загиблого вже скоювали замах

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      Убитий під Києвом майор поліції Антон Павленко
      Убитий під Києвом майор поліції Антон Павленко / Соцмережі

      Майор поліції Антон Павленко народився у Баришівці, також тут він очолив місцевий відділ поліції. Того трагічного вечора, коли зловмисники по ньому відкрили смертельний вогонь, він відзначав дві важливі дати – своє 32-річчя та народження первістка. За словами родичів, у 2019 році на нього вже скоювали замах. Тим часом, правоохоронці пов'язують вбивство поліцейського з його професійною діяльністю.

      Уночі проти 5 травня у Баришівці під Києвом невідомий застрелив заступника начальника місцевого відділення поліції, майора Антона Павленка. Інцидент трапився поблизу ресторану "Маестро". Зі слів місцевих жителів, вони чули автоматну чергу близько другої години ночі. Крім того, ЗМІ пишуть, що правоохоронець помер дорогою до лікарні внаслідок численних вогнепальних поранень.

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      Як зауважив речник управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович, правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю. За словами прес-офіцера, вже відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу.

      Загиблий Антон Павленко нещодавно відсвяткував свій 32-й день народження. Крім того, у нього 2 травня народився син, а дружина ще й досі перебуває у лікарні. Відтак, у ніч проти неділі він відзначав одразу дві знаменні події, пише ТСН.

      Як розповів журналістам вітчим поліцейського, у 2019 році на Павленка вже було скоєно замах. Зокрема, у січні в нього стріляли на подвір'ї будинку, в якому він мешкав. Правоохоронцю дивом вдалося вижити, оскільки куля влучила у голову та сильно пошкодила ніс. Нападників так і не знайшли досі.

      Родич Павленка також загиблого також зазначив, що той народився у Баришівці та закінчив тут школу з золотою медаллю, а опісля вступив і успішно закінчив Луганський університет внутрішніх справ. Зауважимо, що служити у правоохоронних органах було його мрією.

      Крім того відомо, що Антон Павленко проходив службу в зоні проведення ООС. На посаду заступника начальника Баришівського відділку поліції прийшов у званні капітана та згодом отримав майора. Патрульною поліцією селища він керував від дня її заснування у 2016 році.

      Осіб, причетних до злочину, поліція розшукує досі. Водночас триває спецоперація "Сирена", яку ввели після вбивства правоохоронця. Слідчі дії тривають і у ресторані, біля якого стався напад, – наразі заклад зачинено.

      Ще одна гучна стрілянина сталася нещодавно у Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) на Дніпропетровщині. Тут зловмисники на авто відкрили вогонь по людях, однак цілилися у місцевого громадського активіста Євгена Найду. На щастя, у результаті ніхто не загинув, натомість постраждали як сам громадський діяч, так і двоє перехожих: 60-річна жінка та 55-річний чоловік. Згодом у мережді з’явилося відео інциденту.

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      Теги: Новини України Жертви Новини Києва Кримінальні новини Поліція
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