Вбивство поліцейського на Київщині: в ході операції затримано двох чоловіків зі зброєю

В ніч на 5 травня невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка. Поліцейські образу розпочали розшукову операцію "Сирена", в ході якої затримали двох чоловіків зі зброєю в автомобілі.

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до вбивства їх колеги.

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Двох чоловіків на автомобілі "ВАЗ-2104" затримали ще ввечері 5 травня у смт. Баришівка. Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував машиною без відповідних документів, з ним перебував 33-річний черкащанин.

Чи мають вони відношення, чи не мають (до вбивства поліцейського, – 24 канал), це буде встановлено в результаті розслідування. Наразі про це рано говорити,

– сказав у коментарях 24 каналу речник поліції Київщини Микола Жукович.

Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків. Окрім того, у салоні авто поліція виявила два пістолети "Макарова" з глушниками, револьвер та набої.



Затримані двоє чоловіків у автомобілі зі зброєю

За словами речника поліції, якщо буде достатньо підстав, то чоловікам оголосять про підозру. "Якщо ні, то, принаймні, ми їх будемо перевіряти щодо інших злочинів, які відбувалися за допомогою вогнепальної зброї", – підкреслив Жукович.

Зазначимо, що відкрито справу за статтею "посягання на життя працівника правоохоронного органу", а не "умисне вбивство". Винуватцям злочину загрожує від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, стрілянина сталася поблизу місцевого ресторану "Маестро". Зі слів місцевих жителів, вони чули автоматну чергу близько другої години ночі. Крім того, ЗМІ пишуть, що правоохоронець помер дорогою до лікарні внаслідок численних вогнепальних поранень. Правоохоронці пов'язують вбивство поліцейського з його професійною діяльністю.

Що відомо про загиблого поліцейського? Антон Павленко був майором, працював заступником начальника Баришівського відділення поліції. Родич Павленка загиблого зазначив, що той народився у Баришівці та закінчив тут школу з золотою медаллю, а опісля вступив і успішно закінчив Луганський університет внутрішніх справ. Служити у правоохоронних органах було його мрією.



Крім того відомо, що Антон Павленко проходив службу в зоні проведення ООС. На посаду заступника начальника Баришівського відділку поліції прийшов у званні капітана та згодом отримав майора. Патрульною поліцією селища він керував від дня її заснування у 2016 році.



Варто наголосити, що у січні 2019 року на Павленка вже було скоєно замах – в нього стріляли на подвір'ї будинку, де він мешкав. Правоохоронцю дивом вдалося вижити, оскільки куля влучила у голову та сильно пошкодила ніс. Нападників так і не знайшли досі.