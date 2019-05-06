16:11
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      Вбивство поліцейського на Київщині: в ході операції затримано двох чоловіків зі зброєю

      415 Читать новость на русском
      В ході операції "Сирена" було затримано двох чоловіків зі зброєю
      В ході операції "Сирена" було затримано двох чоловіків зі зброєю / Поліція Київщини

      В ніч на 5 травня невідомий застрелив заступника начальника Баришівського відділення поліції, майора Антона Павленка. Поліцейські образу розпочали розшукову операцію "Сирена", в ході якої затримали двох чоловіків зі зброєю в автомобілі.

      Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до вбивства їх колеги.

      Читайте також: У Києві сталася стрілянина, поранено відомого журналіста: фото та відео

      Двох чоловіків на автомобілі "ВАЗ-2104" затримали ще ввечері 5 травня у смт. Баришівка.  Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував машиною без відповідних документів, з ним перебував 33-річний черкащанин. 

      Чи мають вони відношення, чи не мають (до вбивства поліцейського, – 24 канал), це буде встановлено в результаті розслідування. Наразі про це рано говорити,
      – сказав у коментарях 24 каналу речник поліції Київщини Микола Жукович.

      Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків. Окрім того, у салоні авто поліція виявила два пістолети "Макарова" з глушниками, револьвер та набої.

      Затримані двоє чоловіків у автомобілі зі зброєю
      Затримані двоє чоловіків у автомобілі зі зброєю

      За словами речника поліції, якщо буде достатньо підстав, то чоловікам оголосять про підозру. "Якщо ні, то, принаймні, ми їх будемо перевіряти щодо інших злочинів, які відбувалися за допомогою вогнепальної зброї", – підкреслив Жукович.

      Зазначимо, що відкрито справу за статтею "посягання на життя працівника правоохоронного органу", а не "умисне вбивство". Винуватцям злочину загрожує від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

      Нагадаємо, стрілянина сталася поблизу місцевого ресторану "Маестро". Зі слів місцевих жителів, вони чули автоматну чергу близько другої години ночі. Крім того, ЗМІ пишуть, що правоохоронець помер дорогою до лікарні внаслідок численних вогнепальних поранень. Правоохоронці пов'язують вбивство поліцейського з його професійною діяльністю.

      Що відомо про загиблого поліцейського? Антон Павленко був майором, працював заступником начальника Баришівського відділення поліції. Родич Павленка загиблого зазначив, що той народився у Баришівці та закінчив тут школу з золотою медаллю, а опісля вступив і успішно закінчив Луганський університет внутрішніх справ. Служити у правоохоронних органах було його мрією.

      Крім того відомо, що Антон Павленко проходив службу в зоні проведення ООС. На посаду заступника начальника Баришівського відділку поліції прийшов у званні капітана та згодом отримав майора. Патрульною поліцією селища він керував від дня її заснування у 2016 році.

      Варто наголосити, що у січні 2019 року на Павленка вже було скоєно замах – в нього стріляли на подвір'ї будинку, де він мешкав. Правоохоронцю дивом вдалося вижити, оскільки куля влучила у голову та сильно пошкодила ніс. Нападників так і не знайшли досі.

      blog_ava
      На Івано-Франківщині авто з туристами впало у річку з висоти 40 метрів: є загиблі (фото і відео)
      сьогодні
      5302
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція Зброя Авто
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сьогодні , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 81
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сьогодні , 14:31 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 1132
      НАБУ завершило розслідування проти Труханова
      сьогодні , 12:42 НАБУ завершило розслідування проти Труханова
      650
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сьогодні , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 370
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сьогодні , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1493
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук