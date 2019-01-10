Вбивство працівника УДО у Києві: боксера Очеретяного відпустили під заставу

36-річний боксер Петро Очеретяний, який завдав смертельної травми працівнику УДО, вийшов із СІЗО під заставу у 600 тисяч гривень.

Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний".

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Відомо, що на підозрюваного одягли електронний браслет. Інформацію про звільнення під заставу підтвердила дружина загиблого на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, співробітника Управління державної охорони. Пізніше, популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві співробітника Управління державної охорони, прийшов разом з адвокатом до поліції Києва та здався.



4 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Водночас, відповідно до рішення суду було визначено можливість внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.