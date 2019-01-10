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      Вбивство працівника УДО у Києві: боксера Очеретяного відпустили під заставу

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      Петро Очеретяний
      Петро Очеретяний / Фото з вільних джерел

      36-річний боксер Петро Очеретяний, який завдав смертельної травми працівнику УДО, вийшов із СІЗО під заставу у 600 тисяч гривень.

      Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний".

      Читайте також: У центрі Києва вбили працівника Управління держохорони: фото, відео

      Відомо, що на підозрюваного одягли електронний браслет. Інформацію про звільнення під заставу підтвердила дружина загиблого на своїй сторінці в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Убийца на свободе! ⠀Слава Украине! ⠀всего 600 тыс грн ($21тыс) ⠀вот столько стоит жизнь офицера, участника боевых действий, человека который каждый день защищал страну, президента и был готов отдать свою жизнь за первых лиц страны. ⠀ ⠀боксёр-убийца Петя Очеретяный, мой сосед, живет в соседнем квартале, его дом я прохожу каждый день когда иду с ребёнком в парк!! ⠀Как??? Как суд мог так решить?? Почему такая несправедливость??? ⠀соседи, будьте осторожны, убийца-боксёр снова разгуливает со своей таксой. Возможно убьёт ещё кого-то !

      Допис, поширений Алина Хмелюк (@ali_khmelyuk)

      Нагадаємо, що 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, співробітника Управління державної охорони. Пізніше, популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві співробітника Управління державної охорони, прийшов разом з адвокатом до поліції Києва та здався.

      4 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Водночас, відповідно до рішення суду було визначено можливість внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви Судді
      Джерело: 24 Канал
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