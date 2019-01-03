20:42
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вбивство працівника Управління держохорони в Києві: підозрюваний здався поліції

      1049 Читать новость на русском
      Вбивство працівника Управління держохорони в Києві
      Вбивство працівника Управління держохорони в Києві / Поліція Києва

      Популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві співробітника Управління державної охорони, через деякий час прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

      Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

      Читайте також: У Харкові жорстоко вбили двох іноземних студенток

      24 канал повідомляв, що 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, ймовірно, – співробітника Управління державної охорони. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер.

      Вбивство в Києві працівника Управління держохороною
      Вбивство в Києві працівника Управління держохорони

      Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції. З ним проводять першочергові слідчі дії,
      – йдеться на сайті поліції.

      Раніше правоохоронці встановили особу підозрюваного: він киянин, 1982 року народження.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Поліція Жертви
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 20:39 Трансфери українських клубів 2019 року
      18
      Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      сьогодні , 20:10 Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      Світлана Попова 1326
      США і Трамп: полювання на "персону №1"
      сьогодні , 19:02 США і Трамп: полювання на "персону №1"
      Борис Немировський 901
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сьогодні , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 1406
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 18:30 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 46306
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Порошенко прокоментував кліп Джамали на пісню "1944"
       2 жовтня 2016 , 14:47
      Істина за межами досяжного: відео-доказ існування НЛО
       14 серпня 2018 , 14:40
      70-річний блакитний Плейбой буде проданий з молотка
       24 вересня 2018 , 18:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук