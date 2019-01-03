Вбивство працівника Управління держохорони в Києві: підозрюваний здався поліції

Популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві співробітника Управління державної охорони, через деякий час прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

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24 канал повідомляв, що 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, ймовірно, – співробітника Управління державної охорони. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер.



Вбивство в Києві працівника Управління держохорони

Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції. З ним проводять першочергові слідчі дії,

– йдеться на сайті поліції.

Раніше правоохоронці встановили особу підозрюваного: він киянин, 1982 року народження.