Вбивство працівника Управління держохорони в Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави для 36-річного боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у завданні смертельної травми працівнику УДО.

24 канал повідомляв, що 2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя, ймовірно, – співробітника Управління державної охорони.

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Пізніше, популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у вбивстві співробітника Управління державної охорони, прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

Вже сьогодні, 4 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного.

Застосувати до підозрюваного Очеретяного Петра Володимировича, 22.08.1982 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів,

– зазначила суддя.

Водночас, відповідно до рішення суду було визначено можливість внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Ярослав Мрачко заявив, що буде подано апеляцію на рішення суду в частині застави.

Ми просили застосувати запобіжний захід без внесення застави, і в цій частині вноситимемо апеляцію,

– зазначив прокурор.

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