Вбивство професора Шитюка у Миколаєві: злочин скоїв його родич

Відомого в Україні професора Миколу Шитюка убив його далекий родич внаслідок конфлікту. Зловмисник уже притягувався раніше до кримінальної відповідальності.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині.

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Згодом правоохоронці сповістили про затримання 25-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину, а також підтвердили як особу загиблого, так і інформацію про те, що квартиру, де було скоєно вбивство, орендував сам Шитюк.

Як розповів виконувач обов’язків начальника Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Віктор Прокудін, зловмисник є далеким родичем потерпілого і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів корисливо-насильницького характеру (крадіжка) та пов`язаних із незаконним обігом наркотиків.

Також у поліції додають, що ще не всіх свідків встановлено.

До слова, сам підозрюваний уже зізнався у скоєнні злочину та розкаюється. Крім того, чоловік пояснив інцидент сімейним конфліктом особистісного характеру, щоправда, як це робив, не пам’ятає. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді на Полтавщині 31-річний зловмисник спершу зґвалтував, а потім убив свою знайому та тіло скинув у каналізаційний колодязь.