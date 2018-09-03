21:39
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство професора Шитюка у Миколаєві: злочин скоїв його родич

1904 Читать новость на русском

Відомого в Україні професора Миколу Шитюка убив його далекий родич внаслідок конфлікту. Зловмисник уже притягувався раніше до кримінальної відповідальності.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у Миколаєві виявили мертвим професора місцевого Національного університету імені Сухомлинського, відомого на всю Україну академіка та дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Чоловіка знайшли з ножем у спині.

Читайте також: Різанина в київському гуртожитку НАУ: з'явилися деталі інциденту

Згодом правоохоронці сповістили про затримання 25-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину, а також підтвердили як особу загиблого, так і інформацію про те, що квартиру, де було скоєно вбивство, орендував сам Шитюк.

Як розповів виконувач обов’язків начальника Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Віктор Прокудін, зловмисник є далеким родичем потерпілого і неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів корисливо-насильницького характеру (крадіжка) та пов`язаних із незаконним обігом наркотиків.

Також у поліції додають, що ще не всіх свідків встановлено.

До слова, сам підозрюваний уже зізнався у скоєнні злочину та розкаюється. Крім того, чоловік пояснив інцидент сімейним конфліктом особистісного характеру, щоправда, як це робив, не пам’ятає. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді на Полтавщині 31-річний зловмисник спершу зґвалтував, а потім убив свою знайому та тіло скинув у каналізаційний колодязь.

Теги: Новини України Розслідування Новини Миколаєва Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Італійські хулігани влаштовують засідки на фанатів "Динамо" – є постраждалі
 23 листопада 2016 , 11:43
Борусія Д влаштовує чистку – Ярмоленко і ще 8 гравців у "секретному списку"
 4 квітня , 21:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук