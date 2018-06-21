Вбивство репера XXXTentacion: поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого як XXXTentacion.

За інформацією Miami Herald, затриманий – 22-річний Дедрік Вільямс, який раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний термін.

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Вільямс зараз під вартою за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, водінні автомобіля без прав і порушення правил умовного терміну.

Нагадаємо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав погану славу та проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.



XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.