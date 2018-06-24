Вбивство рома у Львові: поліція затримала усіх причетних

У Львові поліція затримала усіх причетних до нападу на табір ромів на околиці міста. У райвідділку перебувають 12 людей — 11 нападників та організатор.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу львівської поліції.

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За її словами, вісьмом особам — сімом нападникам та організатору вже вручили підозри. Ще четверо затриманих перебувають у райвідділку, з ними проводять слідчі дії.

Частина з них неповнолітні, їм надана правова допомога. Медичної допомоги вони не потребували.

Вбитого звали Давид Пап і він мешкав у селі Баркасово в Мукачевському районі Закарпаття.

Представниця управління з дотримання прав людини у поліції Львова Оксани Санагурська розказала Забороні, що в таборі, на якій напали ввечері 23 червня, проживало 14 людей. З них 10 дорослих та четверо дітей. Всі, хто вижив, зараз мають статус потерпілих.

Представниця поліції підтвердила, що нападники позиціонують себе як організація "Твереза і зла молодь", та наразі встановлена причетність 17 людей до цієї організації. Вони знаходяться в поліції.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.