Вбивство російських журналістів у Африці: чим вони займалися у ЦАР до загибелі

Російські журналісти Орхан Джемаль, Кирило Радченко та Олександр Расторгуєв прилетіли до Центральної Африканської Республіки, аби зняти фільм про найманців ПВК "Вагнера". Також відомо, що за день до загибелі у них вимагали хабар.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.

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За словами заступниці головного редактора "Центру управління розслідуваннями" Анастасії Горшкової, представники російських ЗМІ прилетіли до ЦАР із метою відвідати базу на території маєтку Беренго, де, за даними ЗМІ, можуть перебувати найманці приватної військової кампанії "Вагнера", передає телеканал "Дождь".

Як переконує вона, у столицю республіки журналісти приїхали в суботу, 28 липня.

"Наступного вони вирушили на базу на території маєтку Беренго, де, імовірно, перебувають найманці ПВК "Вагнера". Однак туди журналістів не пустили, сказавши, що Міноборони ЦАР має дати акредитацію. У підсумку на базі переписали дані журналістів і сказали, що акредитацію можуть надати через п'ять днів", – зазначила Горшкова.

Також представниця ЦУР додала, що у понеділок, 30 липня, журналісти повинні були зустрітися з фіксером (консультантом, що допомагає в організації зйомок) з місії ООН на ім'я Мартін.

"Він був у населеному пункті Бамбарі, який розташовується у 400 кілометрах від Бангі. Водія, який возив журналістів в ЦАР, рекомендував саме Мартін. Цей же водій возив по країні журналістів з Франції", – уточнила вона.

Крім того, Горшкова переконує, що у неділю, 29 липня, біля готелю в столиці ЦАР журналістів зустріли два правоохоронці, які заявили, що використання Джемалем, Расторгуєвим і Радченком знімальної апаратури незаконно.

"Вони зажадали від них хабар у розмірі 100-120 доларів і проїхали в машині журналістів кілька сотень метрів. У підсумку журналісти заплатили необхідну суму. Зі свого боку водій перекладав вимогу поліцейських про хабарі, що збентежило редакцію, яка припустила, що він міг бути пов'язаним з поліцейськими", – каже журналістка-розслідувачка.

Крім того, Горшкова зазначила, що в понеділок знімальна група повинна була відправитися у Бамбарі до Мартіна з тим же водієм.

"Він заявив, що шлях може зайняти близько півтора дні через блокпости та погану дорогу. З собою у журналістів було близько 8,5 тисячі доларів готівкою та апаратура, в тому числі дві дорогі камери. Вони повинні були вийти на зв'язок увечері у вівторок", – констатувала вона.

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До слова, раніше ЗМІ писали, що найманці з ПВК Вагнера з'явилися в ЦАР на початку 2018 року. Відповідно до оприлюдненої інформації, вони інструктують урядові війська, а також забезпечують особисту охорону президента країни. База найманців розташовується у 60 кілометрах від Бангі на території маєтку Беренго, яке було резиденцією президента, а потім імператора країни Жан-Беделя Бокасси.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що у Москві помер російський журналіст, випусковий редактор головного випуску "РИА Новости" Михайло Смирнов. Чоловіка не стало у віці 59 років.