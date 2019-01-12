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      Вбивство російських журналістів у ЦАР: як Кремль організував операцію щодо їхньої ліквідації

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      Вбиті російські журналісти Олександр Расторгуєв, Кирило Радченко та Орхан Джемаль (з лівого боку у правий)
      Вбиті російські журналісти Олександр Расторгуєв, Кирило Радченко та Орхан Джемаль (з лівого боку у правий) / Соцмережі

      За російськими журналістами Орханом Джемалем, Кирилом Радченком та Олександром Расторгуєвим, яких було вбито влітку у Центрально-Африканській республіці (ЦАР), де вони розслідували діяльність групи "Вагнера", велося стеження. За результатами розслідування, до цього має безпосередній стосунок бізнесмен і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин.

      Відповідне розслідування провів центр "Досьє", який фінансує російський підприємець і один із ворогів господаря Кремля Михайло Ходорковський. До слова, саме він керував "Центром управління розслідуваннями", що відправив вищезазначених журналістів до ЦАР, передають як російські ліберальні, так і світові ЗМІ.

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      Відповідно до даних центру "Досьє", стеження за Джемалем, Радченком і Расторгуєвим організував місцевий жандарм (у ЦАР жандармерія виконує ще й обов’язки спецслужби) Емманюель Туагуенде Котофіо, який також перебував на зв’язку (телефонував йому 97 разів у день вбивства журналістів) з Олександром Сотовим – інструктором з зовнішнього стеження та агентурної роботи, вербувальником у ЦАР, а також підручним Пригожина. За даними ЗМІ, окрім наближеності до Путіна, Пригожин стоїть і за діяльністю ПВК "Вагнера".

      Вагнера, ЦАР, вбивство російських журналістів, Джемаль, Радченко, Расторгуєв, Сотов
      Олександр Сотов 

      Що відомо про "кухара Путіна" Євгена Пригожина? Це російський бізнесмен, засновник фабрики тролів з Ольгіна, одна з ключових фігур у російсько-українській інформаційній війні. Пригожин також є ресторатором та власником кейтерингового бізнесу. Його неофіційно називають "кухарем Путіна". Пригожин перебуває у розширеному списку санкцій США проти російських громадян і компаній через агресію Москви щодо України. Компанії Пригожина, якого вважають особистим приятелем президента Росії, забезпечують харчування для Кремля, що й стало однією з підстав для санкцій. Ще однією підставою стала широка співпраця компаній Пригожина з Міністерством оборони Росії в будівництві військових баз біля кордону Росії з Україною, що їх Москва використовує для введення своїх військових на територію України. Крім того, Пригожин має інтереси у Африканських країнах: Судані, ЦАР і Лівії.

      Пригожин, Вагнера, ЦАР, вбивство російських журналістів, Джемаль, Радченко, Расторгуєв
      Володимир Путін і Євген Пригожин 

      Що таке ПВК "Вагнера"? Приватна військова компанія Вагнера – це російська військова структура, що формується з найманців. Була створеною у 2013 році та за цей час брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок".

      Зокрема, найманці "Вагнера" воювали на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, а також в Судані.

      Росія не визнає найманців на офіційному рівні, проте у російських ЗМІ організація згадуєтья як приватна військова компанія під командуванням підполковника ЗС РФ у відставці Дмитра Уткіна, більш відомого за позивним "Вагнер".

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      Під час розслідування "Досьє" було, зокрема, опитано двох силовиків з урядової армії ЦАР, які у вечір вбивства чергували на блокпосту на виїзді з міста Сібю. Так, група Джемаля проїхала цей блокпост о 19:00, а через годину журналістів убили. За словами силовиків, за 10 хвилин до проїзду джипу журналістів через блокпост проїхала інша машина, в якій перебували троє озброєних білих і двоє місцевих, зокрема Котофіо. Військових попередили, що слідом скоро проїде "ще машина з білими", і попросили безперешкодно її пропустити, пояснивши, що "це друзі".

      За даними CNN, Котофіо також їхав за журналістами в іншій машині, коли ті виїхали на північ зі столиці республіки Бангі.

      Вагнера, ЦАР, вбивство російських журналістів, Джемаль, Радченко, Расторгуєв, Котофіо
      Емманюель Туагуенде Котофіо

      Крім того, дослідження білінгу дзвінків Котофіо показує, що той увесь час з моменту прильоту журналістів до ЦАР перебував неподалік них, чи то на сусідній вулиці, або принаймні в тому ж районі. Також він був на зв'язку з Б'єнвеню Дувокамою – водієм групи Джемаля. Розслідувачі з’ясували, що за три дні Дувокама подзвонив Котофіо 47 разів. За інформацією одного з центральноафриканских журналістів, раніше водій також служив в жандармерії.

      Розслідувачі переконують, що до загибелі групи Джемаля є причетним спеціальний кореспондент російської інформаційної агенції ФАН, що також веде до Пригожина, Кирило Романовський. Раніше було встановлено, що саме він пов'язав Джемаля і його колег з якимсь Мартіном, якого представив як фіксера (консультанта, який допомагає в організації зйомок), що працює в місії ООН. Зі свого боку, Мартін рекомендував журналістам Дувокаму як водія. Тим часом, місія ООН у ЦАР будь-які контакти з журналістами заперечує.

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      Водночас представники "Досьє" вважають, що така людина, як Мартін, взагалі не існує, оскільки його номер зареєстровано на ім'я Еріки Мустерман – у німецькомовних ці ім'я та прізвище умовно позначають людину, ім'я якої є невідомим або не підлягає розкриттю. Водночас сам апарат Мартіна, за даними білінгу, весь час перебував у Бангі, хоча той стверджував, що був у іншому місті. До прикладу, весь липень він повідомляв групі Джемаля, що перебуває у місті Бамбарі, де організовує зйомки золотих копалень.

      Крім того, повідомляючи Джемалю та його колегам контакти Мартіна, Романовський радив з ним "краще переписуватися, ніж спілкуватися голосом".

      Нагадаємо, 30 липня 2018 року у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.

      За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека" з метою пограбування. Щоправда, самі повстанці звинувачують президента ЦАР Туадеру у змові, на яку той пішов за підтримки "найманців з Росії" під керівництвом Валерія Захарова та поскаржився, що присутність "близьких до Кремля найманців" стає "все більш і більш небезпечною для демократії" ЦАР. До слова, Захаров був спеціальним радником Туадери.

      вбивство роcійських журналістів у цар: хроніка подій
      Теги: Володимир Путін Африка Журналісти Жертви Новини Росії Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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