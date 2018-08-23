Вбивство російських журналістів в Африці: РФ і ЦАР підписали новий військовий договір

Москва і Центральноафриканська Республіка підписали 21 серпня угоду про розширення військового співробітництва. Новий договір між двома країнами був укладений всього через три тижні після того, як у ЦАР вбили трьох російських журналістів.

Про це пише The New York Times.

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Підписи під документом поставили міністр оборони Росії Сергій Шойгу і його колега з ЦАР Марі Ноель Койяра. Подробиці угоди не розголошуються, але, схоже, вона має стосунок до російських військових інструкторів, які в кількості 175 осіб вже присутні в ЦАР і в липні були у фокусі розслідування загиблих журналістів з РФ, зазначає видання.

Міністр національної оборони і відновлення армії ЦАР Марі Ноель Койяра заявила, що "угода сприятиме навчанню збройних сил її країни", переказує слова чиновниці газета.

Російська сторона повідомляла, що лише п'ять з її інструкторів у ЦАР (деякі з них базуються в Сібю, неподалік від місця вбивства журналістів) – військовослужбовці, решта – цивільні. Журналісти намагалися встановити, чи не працюють ці цивільні інструктори на групу "Вагнера" – таємничу приватну військову компанію, засновану колишнім офіцером російської військової розвідки і пов'язану із соратником глави Кремля,

– йдеться у статті.

Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.