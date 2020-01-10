Вбивство Шеремета: підозрюваного Антоненка залишили в СІЗО

Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Суд 10 січня розглядав другу скаргу адвокатів Антоненка на його запобіжний захід, повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Цього разу також кілька десятків ветеранів, волонтерів і народних депутатів просили віддати Антоненка їм на поруки.

Однак прокурор наголосив, що слідство має кілька доказів причетності Антоненка до вбивства:

Прокурор згадав експертизу і додав, до захист не надав документів, які б свідчили про неналежність цього доказу;

Прокурор наполягав, що Антоненко міг кульгати у день вбивства Шеремета, як і злочинець, якого зафіксували камери спостереження;

Окрім того, під час обшуку у підозрюваного нібито знайшли "одяг з принтами", подібними до принтів на одязі вбивці.

Що відповіли адвокати

Захисники, посилаючись на виписку з медичної карти музиканта, заявили, що функція ходи в нього не була порушена. Окрім того, кілька експертів, які проводили дослідження, не мають необхідної кваліфікації.

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Адвокат розповів, що з публікацій в ЗМІ дізнались про наявність іншої експертизи, яка може свідчити про непричетність Антоненка до вбивства.

Довідка. Йдеться про експертизу, яка встановила, що вбивця Шеремета був зростом близько 164-175 сантиметрів. Зріст Антоненка – 180 сантиметрів. Більше – за посиланням.

Адвокати заявили, що прокуратура приховує експертизу про зріст вбивці і попросила суд витребувати документ. Прокурор сказав, що "ця експертиза не має значення", оскільки йому невідомий зріст Антоненка. Суд відмовив у проханні адвокатів.

У чому підозрюють Андрія Антоненка?За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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