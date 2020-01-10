Вбивство Шеремета: підозрюваного Антоненка залишили в СІЗО
Апеляційний суд Києва не відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка.
Суд 10 січня розглядав другу скаргу адвокатів Антоненка на його запобіжний захід, повідомляє кореспондент 24 каналу.
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Цього разу також кілька десятків ветеранів, волонтерів і народних депутатів просили віддати Антоненка їм на поруки.
Однак прокурор наголосив, що слідство має кілька доказів причетності Антоненка до вбивства:
- Прокурор згадав експертизу і додав, до захист не надав документів, які б свідчили про неналежність цього доказу;
- Прокурор наполягав, що Антоненко міг кульгати у день вбивства Шеремета, як і злочинець, якого зафіксували камери спостереження;
- Окрім того, під час обшуку у підозрюваного нібито знайшли "одяг з принтами", подібними до принтів на одязі вбивці.
Що відповіли адвокати
Захисники, посилаючись на виписку з медичної карти музиканта, заявили, що функція ходи в нього не була порушена. Окрім того, кілька експертів, які проводили дослідження, не мають необхідної кваліфікації.
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Адвокат розповів, що з публікацій в ЗМІ дізнались про наявність іншої експертизи, яка може свідчити про непричетність Антоненка до вбивства.
Довідка. Йдеться про експертизу, яка встановила, що вбивця Шеремета був зростом близько 164-175 сантиметрів. Зріст Антоненка – 180 сантиметрів. Більше – за посиланням.
Адвокати заявили, що прокуратура приховує експертизу про зріст вбивці і попросила суд витребувати документ. Прокурор сказав, що "ця експертиза не має значення", оскільки йому невідомий зріст Антоненка. Суд відмовив у проханні адвокатів.
У чому підозрюють Андрія Антоненка?За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета Антоненко разом з Кузьменко закладали вибухівку під авто журналіста.
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета:
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: