Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію: доказ

Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов переатестацію

Адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Костянтин Татарченко у фейсбуці написав, що без підпису прокурора "нічого би не було".

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На сайті ГПУ оприлюднили результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід 19 грудня 2019 року. У списку є й Лукашенко Олександр. Поблизу прізвища зазначено " неуспішно".



Лукашенко Олександр не пройшов переатестацію/ Скріншот з сайту ГПУ

Раніше адвокат Татарченко оприлюднив текст підозри Антоненко, підписаний Лукашенком.



Лукашенко підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета/ Фото з фейсбук-сторінки Костянтин Татарченко

Цю інформацію підтвердили також джерела "Української правди". Наразі до справи мають залучити нового прокурора.

Розслідування про Олександра Лукашенка: що відомоУ 2017 році проєкт PROSUD опублікував резонансне розслідування про начальника управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександра Лукашенка. Він спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 метвір квадратних за 10 тисяч гривень.

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Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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