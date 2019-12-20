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      Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію: доказ

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      Прокурор Лукашенко з дружиною / blog.prosud.info/lukashenko_oleksandr_oleksandrovich.html

      Олександр Лукашенко, який підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов переатестацію

      Адвокат підозрюваного Андрія Антоненка Костянтин Татарченко у фейсбуці написав, що без підпису прокурора "нічого би не було".

      До теми: Справа Павла Шеремета: чим відрізняється розслідування журналістів і МВС

      На сайті ГПУ оприлюднили результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід 19 грудня 2019 року. У списку є й Лукашенко Олександр. Поблизу прізвища зазначено " неуспішно".

      лукашенко олександр прокурор
      Лукашенко Олександр не пройшов переатестацію/ Скріншот з сайту ГПУ

      Раніше адвокат Татарченко оприлюднив текст підозри Антоненко, підписаний Лукашенком.

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      Лукашенко підписав підозри у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета/ Фото з фейсбук-сторінки Костянтин Татарченко

      Цю інформацію підтвердили також джерела "Української правди". Наразі до справи мають залучити нового прокурора.

      Розслідування про Олександра Лукашенка: що відомоУ 2017 році проєкт PROSUD опублікував резонансне розслідування про начальника управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександра Лукашенка. Він спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 метвір квадратних за 10 тисяч гривень.

      До речі: Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко

      Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".

      На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      1. Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю;
      2. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета;
      3. Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося;
      5. Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена Кузьменко Дугарь Антоненко
      Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Вбивство Павла Шеремета ГПУ Кримінальні новини Андрій Антоненко Riffmaster Павло Шеремет
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