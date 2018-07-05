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Вбивство сина екс-нардепа Ржавського: колишній політик просить Порошенка про допомогу

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Ржавський просить Порошенка про допомогу у розслідуванні вбивства свого сина Дмира
Ржавський просить Порошенка про допомогу у розслідуванні вбивства свого сина Дмира / Фото з соціальних мереж

Колишній народний депутат України Олександр Ржавський звернувся до президента Петра Порошенка у зв’язку із вбивством свого сина. Політик поскаржився на бездіяльність правоохоронців у розслідуванні злочину та закликав главу держави "допомогти встановити істину".

Відповідне звернення Ржавський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що напередодні у Києві знайшли мертвим старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра. За словами батька, сина вбили після погроз.

Пане президенте! У мене вбили сина, залишивши сиротами шістьох його дітей! Вбивство було схоже на бузувірські тортури. Йому різали руки і артерії на шиї... Петро Олексійовичу, ми з Вами були колегами по парламенту і разом пишалися, що у нас багатодітні сім'ї. У Вас теж є діти, і Ви знаєте, що сенс нашого життя закладений в них. Прошу допомогти мені і моїй родині встановити істину! Ви – президент України, і я розраховую на силу держави і її захист,
– мовиться у зверненні екс-нардепа.

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При цьому Ржавський звинуватив поліцію в бездіяльності, зазначивши, що правоохоронці не проводять жодних експертиз і "досі не ввімкнули телефон сина, в якому відображені останні години його життя".

Поліція не діє, а перші дні є найважливішими. Поліція не знімає інформацію з камер відеоспостереження, розташованих на шляху його проходження, а інформація зберігається всього кілька днів, і багато вже втрачено. Ми самі їздимо і просимо ці матеріали, дізнаючись, що ніхто з правоохоронців їх ще не запитував,
– написав Ржавський.

Він додав, що правоохоронці практично не опитували сім'ю. За словами екс-політика, він сам прийшов до слідчого, але його та дружини свідчення "ніяк не змінили ситуацію".

"Медична експертиза проведена без урахування того факту, що мій син – лівша, страждав на гемофобію, без урахування знаряддя злочину. Це "дослідження" являє чи то повну некомпетентність, чи то має явні ознаки фальсифікації", – зазначив Ржавський.

Він також висловив переконання про необхідність термінового проведення повторної колегіальної медекспертизи.

 

Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Петро Порошенко Кримінальні новини Жертви Поліція
Джерело: 24 канал
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