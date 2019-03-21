Вбивство таксиста на Київщині: зловмисники досі на волі / Інформатор

У четвер, 21 березня, в місті Яготин Київської області, невідомі на автомобілі Audi чорного кольору вбили таксиста. Поліція Києва отримала орієнтування на автомобіль. Станом на зараз, зловмисники можуть прямувати до Києва.