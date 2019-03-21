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      Вбивство таксиста на Київщині: зловмисники досі на волі

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      Вбивство таксиста на Київщині: зловмисники досі на волі
      Вбивство таксиста на Київщині: зловмисники досі на волі / Інформатор

      У четвер, 21 березня, в місті Яготин Київської області, невідомі на автомобілі Audi чорного кольору вбили таксиста. Поліція Києва отримала орієнтування на автомобіль. Станом на зараз, зловмисники можуть прямувати до Києва.

      Повідомлення про автомобіль, на якому могли сховатися зловмисники, поліцейські отримали близько 15-ї години. Про це повідомляє Інформатор.

      Читайте також: У центрі Києва відбулась бійка між таксистом та пасажиром: фото, відео

      Орієнтування на автомобіль вбивць:

      Невідомі зникли з місця події на автомобілі Audi чорного кольору з державними номерними знаками АА 8636 МА.

      Карта із позначенням місця злочину

      Якщо вам щось відомо, про місце перебування злочинців, телефонуйте "102".

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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