01:19
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
20°C 9°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вбивство продавчині у Харкові: чому зовсім мирні професії опиняються в зоні ризику

207 Читать новость на русском

У Харкові конфлікт у магазині закінчився вбивством продавчині. Жінку за касою вбили пляшкою з-під пива. Усе частіше працівники сфери обслуговування стають мішенню агресії та нападів.

Всього 600 гривень вартували життя жінки-продавчині одного з магазинів на околиці Харкова. 55-річну жінку намагалися врятувати, але рани виявилися смертельними.

Читайте також: Чоловіка, який убив названу доньку, засудили на 13 років

Люди, які живуть по-сусідству і досі не вірять, що таке могло статися в їхньому тихому районі. Тим більше в суботу – в день, коли в крамниці багато людей, бо саме привозять хліб.

Я тільки прийшла з магазину, ходила до неї купити хліба. Вона сказала, що знає, який хліб я люблю. Ще трохи з нею поговорила і приблизно через півгодини це сталося,
– відповіда сусідка.

У цьому ж магазині працювала і її колега Наталя. У суботу загибла мала здати тижневу зміну напарниці та піти на відпочинок, але цього не сталося. За словами Наталії, в п'ятницю її колега тільки стала бабусею і швидше хотіла поїхати до доньки.

За вбивство затримали 42-річного мешканця Люботина. Поліція спіймала чоловіка в закривавленому одязі та з грошима червоними від плям. Місцеві говорять, що знають підозрюваного – він приїжджає працювати на підприємство неподалік. Підозрюваний у вбивстві харківської продавчині може опинитися у в'язниці довічно.

Затриманий чоловік пояснив, що в нього стався конфлікт з продавчинею магазину, в результаті якого він почав завдавати їй удари пляшкою з-під пива по обличчю та шиї,
– заступник начальника Основ'янського відділу поліції

Здавалося б, сфера обслуговування не входить у жодні списки "ризикованих професій". У 2017 році Український Фонд соціального страхування назвав найбільш небезпечними три спеціальності – це гірник очисного забою, водій автотранспорту і прохідник. За даними відомства, саме тут найбільший ризик травмуватися.

Читайте також: Захоплення пошти у Харкові: підозрюваний розповів про мотив злочину

Та останнім часом і звичайний продавець, і адміністратор все частіше потрапляють у зону ризику. Чого вартий тільки грудневий напад на відділення Укрпошти в Харкові, коли Володимир Безух захопив заручників. І якщо відвідувачі стали випадковими жертвами, то до поштових працівників чоловік йшов цілеспрямовано.

Нагадаємо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єревані
16 квітня, 22:57 Головні новини 16 квітня: штурм будинку у Києві, Савченко знову голодує та сутички у Єревані
2699
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
16 квітня, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 982
Як декларування для громадських активістів допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі
16 квітня, 21:00 Як декларування для громадських активістів допомагає антиукраїнській пропаганді у Європі
Єгор Соболєв 228
Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
16 квітня, 20:03 Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
Катерина Петренко 1624
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
16 квітня, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 8964
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук