Вбивство продавчині у Харкові: чому зовсім мирні професії опиняються в зоні ризику

У Харкові конфлікт у магазині закінчився вбивством продавчині. Жінку за касою вбили пляшкою з-під пива. Усе частіше працівники сфери обслуговування стають мішенню агресії та нападів.

Всього 600 гривень вартували життя жінки-продавчині одного з магазинів на околиці Харкова. 55-річну жінку намагалися врятувати, але рани виявилися смертельними.

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Люди, які живуть по-сусідству і досі не вірять, що таке могло статися в їхньому тихому районі. Тим більше в суботу – в день, коли в крамниці багато людей, бо саме привозять хліб.

Я тільки прийшла з магазину, ходила до неї купити хліба. Вона сказала, що знає, який хліб я люблю. Ще трохи з нею поговорила і приблизно через півгодини це сталося,

– відповіда сусідка.

У цьому ж магазині працювала і її колега Наталя. У суботу загибла мала здати тижневу зміну напарниці та піти на відпочинок, але цього не сталося. За словами Наталії, в п'ятницю її колега тільки стала бабусею і швидше хотіла поїхати до доньки.

За вбивство затримали 42-річного мешканця Люботина. Поліція спіймала чоловіка в закривавленому одязі та з грошима червоними від плям. Місцеві говорять, що знають підозрюваного – він приїжджає працювати на підприємство неподалік. Підозрюваний у вбивстві харківської продавчині може опинитися у в'язниці довічно.

Затриманий чоловік пояснив, що в нього стався конфлікт з продавчинею магазину, в результаті якого він почав завдавати їй удари пляшкою з-під пива по обличчю та шиї,

– заступник начальника Основ'янського відділу поліції

Здавалося б, сфера обслуговування не входить у жодні списки "ризикованих професій". У 2017 році Український Фонд соціального страхування назвав найбільш небезпечними три спеціальності – це гірник очисного забою, водій автотранспорту і прохідник. За даними відомства, саме тут найбільший ризик травмуватися.

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Та останнім часом і звичайний продавець, і адміністратор все частіше потрапляють у зону ризику. Чого вартий тільки грудневий напад на відділення Укрпошти в Харкові, коли Володимир Безух захопив заручників. І якщо відвідувачі стали випадковими жертвами, то до поштових працівників чоловік йшов цілеспрямовано.

Нагадаємо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.