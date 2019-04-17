Вбивства українських офіцерів розвідки організував генерал ФСБ Мінаєв, – СБУ

СБУ заявила, що координатором вбивства українських офіцерів розвідки є начальник департаменту ФСБ Росії генерал Дмитра Мінаєва.

За словами голови СБУ Василя Грицака, російськими диверсійними групами в Україні командував Башир Куштов – громадянин РФ.

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Однак координатором організації вибухів був помічник начальника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії такий собі "Рустем".

Але справжнім організатором цих убивств є генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департаменту контррозвідувальної діяльності Дмитро Мінаєв,

– зазначив Грицак.

Голова СБУ підкреслив, що "Рустем" особисто приїздив на окуповану частину Донбасу. Він командував диверсантами з так званого "міністерства держбезпеки" так званого "ДНР".

Що відомо про вбивства офіцерівМова йде про вбивства контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша, офіцера ГУР Міноборони Максима Шаповала та замах на вбивство офіцера ГУР Кирила Буданова.



27 червня жертвою вибуху автівки у Києві став 39-річний військовослужбовець Міністерства оборони України Максим Шаповал. Інцидент кваліфікували як "теракт". Згодом у МВС додали, що автомобіль чиновника вибухнув через закладений вибуховий пристрій.