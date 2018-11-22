Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців

В ці дні Україна відзначає п’яту річницю подій на Євромайдані. Влада запланувала чимало різних заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи. Але найбільш цинічним способом вирішили відзначити річницю Революції судді Соснівського районного суду на Черкащині.

Вони випустили з-під арешту підозрюваного в організації вбивства героя Небесної Сотні, черкаського журналіста Василя Сергієнка.

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Він був активним учасником подій на Майдані, він також був одним з координаторів черкаської Самооборони. Одразу після Революції Гідності, Сергієнко разом з іншими активістами намагався провести народну люстрацію місцевих чиновників та редакторів комунальних медіа, які підтримували Антимайдан і режим Януковича.

Так Сергієнко зіштовхнувся з інтересами впливового регіонала – народного депутата Геннадія Бобова, який і сьогодні контролює владу та грошові потоки в кількох районах Черкаської області.

Як розповіли друзі журналіста, Сергієнку начебто пообіцяли передати викривальні матеріали щодо цього нардепа Бобова. Зокрема, як той прибрав до рук через сумнівні схеми чимало земель на Черкащині.

На початку квітня 2014 року, Василь Сергієнко запланував поїздку до Києва для зустрічі зі своїм інформатором. Але ввечері напередодні до нього додому прийшли невідомі.

Коли журналіст вийшов надвір дізнатися чого вони хочуть, його кілька разів сильно вдарили, і потягли до припаркованої тут же машини Lada Priora. Викрадення Сергієнка відбувалося на очах у 87-річної матері журналіста, яка намагалася завадити викрадачам, але марно. Його повезли в невідомому напрямку.

Пошуки викраденого журналіста завершилися тим, що на одному з перехресть неподалік його побратими знайшли сліди крові. Згодом виявиться, що на цьому місці четверо викрадачів перевантажували непритомного журналіста в іншу машину, в якій сиділо ще двоє зловмисників.

Ці двоє власне і вбили Сергієнка, а потім, намагалися приховати сліди злочину. Неподалік, в одному з лісогосподарств Черкащини було знайдено присипану будівельним сміттям яму, в якій лежало зв’язане тіло журналіста з двома десятками ножових поранень.



Василь Сергієнко

Через необережність вбивці випадково залишили в ямі поліетиленовий пакет в якому знаходився чек з київського будівельного супермаркету. Завдяки тиску громадськості, поліція на щастя, легко вийшла на підозрюваних. Адже через чек і відео з магазину вдалося знайти двох чоловіків, які купували мотузку, лопату та будівельні рукавички для здійснення вбивства.

Одного із можливих зловмисників знайшли і затримали, і він одразу почав давати покази про те, як планувався і як був скоєний злочин. Зокрема, він повідомив, що крім спільника-вбивці, і чотирьох викрадачів, до історії причетна ще одна людина.

Це такий собі Вадим Мельник – керівник клубу східних бойових мистецтв, якого за сумісництвом місцеві знали ще й як начальника охорони народного депутата Бобова.



Вадим Мельник

Згодом, слідство встановить його роль у злочині і йому і пред’являть підозру в організації вбивства журналіста. Але організатору дає вказівки замовник. То хто ж замовник розправи над Василем Сергієнком?

Адже за чотири роки, ані слідчі ані прокурори, ані судді досі так і не назвали прізвище замовника. Бо крім того, що в організації вбивства підозрюється начальник охорони депутата Бобова, це ще не всі обставини, які пов’язують народного депутата з цим вбивством.

Наприклад, тіло журналіста було знайдено неподалік бази відпочинку "Модус", яка належить фірмі Геннадія Бобова. А машина Lada, на якій викрадали журналіста, за даними видання "Цензор", належить сину народного депутата – Роману.

Тому, не виключено, що впливовий політик підключив всі свої зв’язки і можливості, щоб в злочині, де з’ясовані і виконавці і організатор, досі не було названо ім’я замовника. Цікаво, що спочатку, генеральна прокуратура таки хотіла почати слідчі дії щодо народного депутата Бобова. Для цього його треба було позбавити його недоторканості.



Геннадій Бобов

І генпрокурор Луценко знайшов зачіпку: з’ясувалося, що раніше Бобов не доплатив в бюджет тридцять вісім мільйонів гривень податків. А значить, його можна через це позбавити імунітету, і допитати не лише в справі про податки, а й про вбивство журналіста Сергієнка.

Але, як це буває із заявами Юрія Луценка, обіцяна перемога, на справі завершується реальною зрадою. За якийсь час, генеральний прокурор відкликав своє подання на зняття недоторканості з Бобова.

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Мовляв, через те, що депутат сплатив до бюджету всі тридцять з гаком мільйонів несплачених податків. А відтак, і претензій з боку Генпрокуратури до Бобова більше немає. І ні яких слідчих дій по справі Сергієнка до нього вже не застосуєш.

Ну а далі ще цікавіше, за якийсь час Бобов відсудив у держави назад 38 мільйонів гривень, які він заплатив раніше, щоб Луценко відкликав своє подання на зняття з нього імунітету. Отож, на сьогодні, і Бобов не допитаний по справі вбивства журналіста, і гроші держава не отримала.

Очевидно, натхненний цим успіхом, народний депутат розвинув бурхливу діяльність. І днями, Соснівський районний суд під головуванням судді Сергія Пироженка ще й випустив з-під арешту Вадима Мельника – начальника охорони нардепа Бобова, який підозрюється в організації вбивства журналіста.

А також випустив із СІЗО Вадима Горбенка – одного з викрадачів. Їх обох звільнили під заставу. Обурені люди, зустрівши суддю Пироженка, який ухвалював скандальне рішення закидали його копійками та гривнями, натякаючи на продажність.

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Але, здається через такі рішення скоро суддів та інших можновладців, обурені громадяни шануватимуть зовсім інакше. Бо, хоч, влада і організовує численні вшанування на честь річниці Майдану. Очевидно, вона зовсім забула проти кого і проти чого був той самий Майдан.