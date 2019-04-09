Вбивство Віталія Олешка "Сармата": суд продовжив арешт трьом фігурантам справи

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт трьом фігурантам вбивства екс-бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешко: Олександру Обухову, Максиму Владіміренкову і Євгену Бродському.

Видання "Громадське" повідомило, що прокурори клопотали про продовження утримання підозрюваних під вартою, мотивуючи це тим, що існує ризик втечі, тиску на свідків і навіть знищення речових доказів.

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Натомість адвокати виступили із запереченнями щодо щодо прийняття таких заходів та просили застосувати до підозрюваних альтернативний запобіжний захід. Захисники стверджували, що підозри прокурорів необгрунтовані та заявили, що на їх підзахисних чинять тиск.

Підозрювані підтримали заяви своїх захисників.

Нагадаємо, що недавно правоохоронці затримали у Львові ймовірного організатора гучного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. У злочині поліція підозрює колишнього бійця "Торнадо", чоловіка, який має посвідку європоліцейського.

Що відомо про вбивство Віталія Олешка? Ветерана АТО та активіста вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Н ападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.

Кого підозрюють у скоєнні злочину? Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо". Вони є мешканцями Дніпра, колишніми АТОвцями. Мовиться про Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував 37-річний Віктор Власюк. Саме цього останнього учасника, за словами Аброськіна, правоохоронці розшукували. Імовірно, він і є затриманим у Львові підозрюваним в організації вбивства.

Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".