Вбивство Віталія Олешка "Сармата": у Львові затримали організатора злочину

Правоохоронці затримали у Львові ймовірного організатора гучного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. У злочині поліція підозрює колишнього бійця "Торнадо", чоловіка, який має посвідку європоліцейського.

Про затримання чоловіка повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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Цього псевдополіцейського "Європола", колишнього бійца "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові,

– зазначив Аброськін.

За його словами, останні п’ять місяців затриманий ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.

Що відомо про вбивство Віталія Олешка? Ветерана АТО та активіста вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Н ападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.

Кого підозрюють у скоєнні злочину? Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо". Вони є мешканцями Дніпра, колишніми АТОвцями. Мовиться про Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував 37-річний Віктор Власюк. Саме цього останнього учасника, за словами Аброськіна, правоохоронці розшукували. Імовірно, він і є затриманим у Львові підозрюваним в організації вбивства.



Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".