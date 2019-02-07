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      Вбивство Віталія Олешка "Сармата": у Львові затримали організатора злочину

      453 Читать новость на русском
      Віталій Олешко
      Віталій Олешко / фото з відкритих джерел

      Правоохоронці затримали у Львові ймовірного організатора гучного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. У злочині поліція підозрює колишнього бійця "Торнадо", чоловіка, який має посвідку європоліцейського.

      Про затримання чоловіка повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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      Цього псевдополіцейського "Європола", колишнього бійца "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові,
      – зазначив Аброськін.

      За його словами, останні п’ять місяців затриманий ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.

      Що відомо про вбивство Віталія Олешка? Ветерана АТО та активіста вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Н ападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.
       
      Кого підозрюють у скоєнні злочину? Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо". Вони є мешканцями Дніпра, колишніми АТОвцями. Мовиться про Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував 37-річний Віктор Власюк. Саме цього останнього учасника, за словами Аброськіна, правоохоронці розшукували. Імовірно, він і є затриманим у Львові підозрюваним в організації вбивства.
       

      Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

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      Теги: Новини України Бердянськ Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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