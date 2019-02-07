Вбивство Віталія Олешка "Сармата": у Львові затримали організатора злочину
Правоохоронці затримали у Львові ймовірного організатора гучного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. У злочині поліція підозрює колишнього бійця "Торнадо", чоловіка, який має посвідку європоліцейського.
Про затримання чоловіка повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
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Цього псевдополіцейського "Європола", колишнього бійца "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові,
– зазначив Аброськін.
За його словами, останні п’ять місяців затриманий ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.
Хто такий Віталій Олешко? Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".