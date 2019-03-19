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      Вбивство військового на Харківщині: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

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      На Харківщині відбувся суд, де обирали запобіжні заходи для підозрюваних у жорстокому вбивстві 27-річного військового. Наразі суд відправив у СІЗО 18-річного хлопця. На черзі ще троє підозрюваних, двоє з яких неповнолітні.

      За підозрою у вбивстві контрактника Віталія Черняка затримали чотирьох людей – 22-річну жінку, яку вважають замовницею, та трьох виконавців 15, 16 та 18 років. Старші хлопці не співпрацюють зі слідством. 

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      Слідчі наполягають, що злочин трійка хлопців на чолі з дівчиною планували заздалегідь. Адже взяли з собою до лісу ножі.

      "Підозрювані при скоєнні вбивства потерпілого використовували заздалегідь заготовлений ніж, яким були завданні численні удари, від яких ймовірніше за все настала смерть", – розповів начальник слідчого відділу Чугуївського відділу поліції Самбір Гусейнов.

      Адвокат затриманого не оскаржував утримання свого підопічного під вартою, але нарікав на слідство.

      18-річного хлопця з огляду на ризики втечі чи залякування свідків на час слідства суддя лишив у СІЗО. Там він сидітиме до 15 травня без права внесення застави. Такі ж запобіжні заходи прокуратура проситиме і для решти затриманих. Адже на волі хтось із них може знищити знаряддя вбивства, які й досі не знайшли.

      суд харків військовий
      Підозрюваний у вбивстві військового

      Максимальна санкція, яка загрожує повнолітнім затриманим, це довічне ув'язнення. Судові засідання для решти підозрюваних призначені на середу, 20 березня.

      Уже відомо, що наймолодший підозрюваний, якому 15 років, дав покази. За даними слідства, він не брав участі у вбивстві. Дев'ятикласник знімав розправу на телефон, як доказ для замовниці.

      22-річна дівчина теж співпрацює зі слідством, але свою провину не визнала. За версією прокуратури, вона найняла вбивць, щоб забрати банківську картку військового. Куди мали прийти 13 тисяч гривень. Щоправда, грошей на картці не виявилося.

      Що відомо про вбитого військового?27-річний Віталій Черняк родом із Луганщини. Проходив військову службу за контрактом у Чугуєві у 92 бригаді. Неодружений, у нього залишилась матір. 

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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Харкова Жертви СІЗО Судді Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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