10:03
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Вбивство військового на Харківщині: суд обрав запобіжний захід всім підозрюваним

      52

      Суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у вбивстві 27-річного військового на Харківщині, тіло якого 16 березня знайшли на цвинтарі неподалік військової частини. За рішенням суду, дівчина та троє хлопців – два з яких неповнолітні – проведуть у СІЗО найближчі 2 місяці.

      На засіданні суду підозрювані у вбивстві військового Віталія Черняка поводилися зухвало.

      Читайте також: Поліція затримала підозрюваних у вбивстві військового на Харківщині: злочин зафіксовано на відео

      Один з них Максим Коломієць посміхався. Коли в нього запитали, чому він посміхається, він відповів: "Яка вам різниця?".

      Підозрюваний Максим Коломієць
      Підозрюваний Максим Коломієць

      Замовницею злочину вважають 22-річну Катерину Борисенко. Мовляв, саме вона найняла трьох хлопців заманити її знайомого в ліс і вбити.

      Борисенко запропонувала Собченко, Коломийцю та Ярошу гроші у сумі до 20 тисяч гривень. Крім того, Борисенко повідомила, що у потерпілого є банківська картка, на яку щомісяця надходять гроші у сумі 13 800 гривень,
      – розповів начальник слідчого відділу Чугуївського відділу поліції Самбір Гусейнов.

      Своєї провини Катерина не визнає. Убитого Віталія знала особисто, адже працює у військовій частині кухарем. Раніше на допиті говорила, що він її зґвалтував. У суді ж просить вивести з зали журналістів, тільки тоді щось пояснить.

      Ймовірно, замовниця вбивства Катерина Борисенко
      Ймовірно, замовниця вбивства Катерина Борисенко

      Єдиний, із затриманих, хто говорить про злочин – Данило Ярош. Йому 15, він вчиться у 9 класі. Увесь процес хлопець знімав на відео. Він розповів, що знаряддя злочину було одне, удари наносили два хлопці.

      Слідчі встановили, що в момент нападу Віталій Черняк утікав від убивць. Проте його наздогнали і почали бити ножем. Усього завдали з десяток ударів у спину, живіт і голову. Частину речей військового спалили, картку забрали, хоча очікуваної суми на ній не було. 

      Що відомо про вбитого військового?27-річний Віталій Черняк родом із Луганщини. Проходив військову службу за контрактом у Чугуєві у 92 бригаді. Неодружений, у нього залишилась матір.

      Усіх трьох суд відправив у СІЗО на 2 місяці. Четвертому підозрюваному – 18-річному Денисові Собченку – обрали такий самий запобіжний захід напередодні. Максимальне покарання, яке загрожує повнолітнім затриманим, довічне ув'язнення.

      blog_ava
      Що пообіцяв Назарбаєв Путіну і як його відставка вплине на стосунки з Україною?
      сьогодні
      2683
      Теги: Новини України Новини Харкова Судді Кримінальні новини Жертви Збройні сили України СІЗО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Популярні дієти, які вбивають наш організм
      сьогодні , 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
      Альона Захарова 4
      Не підлаштовуюсь під суперницю, сама обираю темп бою, – каратистка Галина Мельник
      сьогодні , 09:02 Не підлаштовуюсь під суперницю, сама обираю темп бою, – каратистка Галина Мельник
      Станіслав Безушко 88
      США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      сьогодні , 08:40 США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 3909
      "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      20 березня , 22:00 "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      Артем Овдієнко 5039
      "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      20 березня , 21:00 "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      1386
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук