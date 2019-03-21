Вбивство військового на Харківщині: суд обрав запобіжний захід всім підозрюваним

Суд обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у вбивстві 27-річного військового на Харківщині, тіло якого 16 березня знайшли на цвинтарі неподалік військової частини. За рішенням суду, дівчина та троє хлопців – два з яких неповнолітні – проведуть у СІЗО найближчі 2 місяці.

На засіданні суду підозрювані у вбивстві військового Віталія Черняка поводилися зухвало.

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Один з них Максим Коломієць посміхався. Коли в нього запитали, чому він посміхається, він відповів: "Яка вам різниця?".



Підозрюваний Максим Коломієць

Замовницею злочину вважають 22-річну Катерину Борисенко. Мовляв, саме вона найняла трьох хлопців заманити її знайомого в ліс і вбити.

Борисенко запропонувала Собченко, Коломийцю та Ярошу гроші у сумі до 20 тисяч гривень. Крім того, Борисенко повідомила, що у потерпілого є банківська картка, на яку щомісяця надходять гроші у сумі 13 800 гривень,

– розповів начальник слідчого відділу Чугуївського відділу поліції Самбір Гусейнов.

Своєї провини Катерина не визнає. Убитого Віталія знала особисто, адже працює у військовій частині кухарем. Раніше на допиті говорила, що він її зґвалтував. У суді ж просить вивести з зали журналістів, тільки тоді щось пояснить.



Ймовірно, замовниця вбивства Катерина Борисенко

Єдиний, із затриманих, хто говорить про злочин – Данило Ярош. Йому 15, він вчиться у 9 класі. Увесь процес хлопець знімав на відео. Він розповів, що знаряддя злочину було одне, удари наносили два хлопці.

Слідчі встановили, що в момент нападу Віталій Черняк утікав від убивць. Проте його наздогнали і почали бити ножем. Усього завдали з десяток ударів у спину, живіт і голову. Частину речей військового спалили, картку забрали, хоча очікуваної суми на ній не було.

Що відомо про вбитого військового?27-річний Віталій Черняк родом із Луганщини. Проходив військову службу за контрактом у Чугуєві у 92 бригаді. Неодружений, у нього залишилась матір.

Усіх трьох суд відправив у СІЗО на 2 місяці. Четвертому підозрюваному – 18-річному Денисові Собченку – обрали такий самий запобіжний захід напередодні. Максимальне покарання, яке загрожує повнолітнім затриманим, довічне ув'язнення.