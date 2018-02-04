Вбивство військовослужбовця у Києві: підозрюваного азербайджанця затримали у Запоріжжі

В ніч на 1 лютого у приміщенні одного з ресторанів Києва сталася бійка між двома групами відпочиваючих. Внаслідок сутички загинув 21-річний військовослужбовець, який перебував там у поза службовий час.

Як повідомили у прокуратурі міста Києва, чоловік загинув через ножове поранення в шию, яке виявилося смертельне. Читайте також: Байдужість суддів: у Житомирі підозрюваного у зухвалому умисному вбивстві можуть відпустити на волю Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події. За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 3 лютого він був затриманий у Запоріжжі. У понеділок, 5 лютого, суд обере йому запобіжний захід. Поки ж йому оголошено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство).