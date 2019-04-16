Вбивство ювеліра Кисельова: суд обрав запобіжний захід підозрюваним

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Кисельова у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права застави.

На Facebook-сторінці прокуратури Києва зазначено, що суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора.

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Що відомо про вбивство Кисельова?

Ювеліра та бізнесмена Сергія Кисельова вбив чоловік у поліцейській формі, поціливши йому у голову, 5 березня у Києві. У момент пострілу той перебував за кермом автомобіля. Кисельов помер на місці події. Слід зазначити, що ім’я Кисельова фігурувало в гучній справі "діамантових прокурорів".

У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"?

На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

До чого тут Кисельов?

Свого часу в убитого власника ювелірного заводу Сергія Кисельова правоохоронці вилучили коштовності та інші матеріальні цінності. Відбулося це у рамках кримінальної справи ще за часів президента-втікача Віктора Януковича. Згодом ці ж коштовності та матеріальні цінності слідчі виявили після відкриття справи про хабарництво так званих "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

Кого затримали за підозрою у вбивстві Кисельова?

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, у результаті проведення слідчих дій було встановлено, що вбивство Кисельова скоїли з корисливих мотивів.

Так, серед трьох затриманих за підозрою у вбивстві – двоє колишніх працівників правоохоронних органів. Викрили зловмисників, коли вони готувалися до ще одного нападу. Як кажуть у поліції, напад хотіли здійснити на родину та друзів Кисельова.

У ході обшуків у помешканні підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили картину, яка за попередніми даними може бути викраденою з музею у місті Нансі у Франції роботою Поля Синьяка вартістю 1,5 мільйонів доларів США.

Дивіться відео: поліція затримала підозрюваних в убивстві ювеліра Кисельова