Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості

Вбивство Олександра Захарченка викликає у мене більше запитань, ніж радості.

А що далі? Кого Росія поставить новим кишеньковим керманичем? Чи відкрито не звинуватить Україну у вбивстві свого подопічного і не бажанні дотримуватися Мінських домовленностей? (Представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вже звинуватила у смерті Захарченка "офіційний Київ" - Прим. ред.) І в решті решт, куди подівався головний опозиціонер Захарченка – зрадник Ходаковський?

На всі ці питання, звісно, час відповість. Але, враховуючи ту кількість техніки, яка прибувала останні тижні з Росії, нам треба готуватись і бути готовими до найгіршого розвитку подій.

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З моєї точки зору, радіти не має чому. Захарченко нічим не відрізняється від тих терористів, яких ми знищуємо на сході України кожного дня. Він – ніхто, адже армією так званих "республік" командують російські генерали, а сам колишній продавець курятини лише мав право заробляти на корупції і рекеті.

Важливе також питання: хто він, точніше хто ти – наша майбутня ціль? З якою ніхто не сяде за стіл переговорів, бо нас не влаштовує закінчення війни, яку пропагують наші проросійські політики. Нам цікава лише перемога, до якої ми впевнено крокуємо.

Хто саме вбив Захарченка, ми дізнаємось через багато років. Замовником могли бути "днрівці", російські кураторами, але давайте не будемо забувати, що найзацікавленішим у цьому був український народ.

Автор: Андрій Римарук, військовий eкспeрт фонду "Повeрнись живим"

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