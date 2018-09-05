Вбивство Захарченка: бойовики показали фото підозрюваних
Так зване "МВС "ДНР" оголосило у розшук двох підозрюваних у причетності до вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.
Про це повідомляє прес-служба так званого "МВС" окупантів.
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Зокрема, проросійські бойовики розшукують двох чоловіків, які 31 серпня незадовго до вибуху були у кафе "Сепар", де і загинув Захарченко.
Місцеві сепаратистські ЗМІ поширили зроблені з відеокамер спостереження фотографії цих відвідувачів і звернулися до жителів ОРДО з допомогою впізнати їх.
Окрім того, самих чоловіків, зображених на фото, окупанти закликали добровільно з'явитися в поліцію.
Як видно на скріншотах з камери відеоспостереження, підозрювані – двоє чоловіків похилого віку, про що свідчать сиве волосся та бороди.
Ймовірні підозрювані у вбивстві Захарченка
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.
Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.