Вбивство Захарченка: бойовики вибили "зізнання" із 4 затриманих

Окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

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Зараз, вони (окупанти – 24 канал) стверджують про 2 Диверсійно-розвідувальні групи. І вже заявили про український слід. Зараз у них проходять по цій ДРГ 14 осіб. За інформацією джерела, четверо вже зізналися у співпраці з Україною, але це – фейк. Покази вибивали,

– зазначив Лисянський.

Він також додав, що за всіма арештами і затриманнями людей в Донецьку і ОРДО після смерті Захарченка, стоїть так званий оперативний штаб МДБ "ДНР", який створили спеціально для "розслідування" смерті Захарченка.

"Їхнє завдання – після похорону Захарченка, який відбудеться 2 вересня, повністю оголосити громадськості про успішне завершення розслідування справи. Адвокатів "ДНР" і родичів в СІЗО Донецька не допускають", – підкреслив представник омбудсмена.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.