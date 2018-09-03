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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: назвали ім'я і показали фото другого загиблого бойовика

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Загиблий разом із Захарченком охоронець В'ячеслав Доценко
Загиблий разом із Захарченком охоронець В'ячеслав Доценко / Фото з Twitter

У мережі з'явилося фото 44 річного В'ячеслава Доценка (позивний "Слов'ян"), який був особистим охоронцем лідера проросійських бойовиків Олександра Захарченка і загинув разом з ним 31 серпня під час вибуху в центрі окупованого Донецька.

Відповідне фото опублікував користувач Necro Mancer у своєму Twitter.

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Доценко В'ячеслав Васильович "Слов'ян" (Донецьк, 07/07/74), охоронець Захарченка, загинув 31/08/18 в Донецьку під час вибуху в кафе "Сепар",
– йдеться у підписі до фото.

 

Водночас, як йдеться на сайті "Миротворець", Доценко перебував в НЗФ "Оплот", а станом на серпень 2016 року – служив в так званій "5-й омсбр ДНР" на посаді старшого розвідника в званні рядового

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнаннявсередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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