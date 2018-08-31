Вбивство Захарченка: Поклонська висловила жаль з приводу загибелі ватажка сепаратистів

Депутат Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська висловила жаль з приводу смерті лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка, назвавши його вірним сином свого народу.

Про це Наталія Поклонська написала у своєму Twitter.

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Глибоко сумую з приводу смерті відважної, послідовної, рішучої і щирої людини, яка поклала життя за землю Донбасу, – Олександра Захарченка. Він загинув як герой і вірний син свого народу,

– написала вона.

Також Поклонська назвала вбивць Захарченка боягузами, та побажала "горіти їм у пеклі".

Нагадаємо, лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.