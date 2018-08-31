Вбивство Захарченка: Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю бойовика

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку з убивством керівника окупаційної адміністрації окремих районів Донеччини, ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Текст телеграфи зі співчуттям "народу Донбаса" в зв'язку зі смертю Захарченка з'явився на офіційному сайті Кремля.

В повідомленні Путін називає лідера бойовиків "справжнім народним лідером" і "патріотом Донбасу".

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"Підле вбивство Олександра Захарченка – це ще одне свідчення: ті, хто вибрав шлях терору, насильства, залякування, не хочуть шукати мирне, політичне рішення конфлікту, не хочуть вести реальний діалог з жителями південного сходу. А роблять небезпечну ставку на дестабілізацію ситуації, на те, щоб поставити народ Донбасу на коліна. Цього в них не вийде", – йдеться в повідомленні.

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Слово "Україна" в тексті Путіна не згадується.

До слова, у МЗС Росії вже встигли звинуватити Київ у причетності до смерті втажка бойовиків Захарченка, а також пораненні ще одного бойовика, так званого "міністра фінансів" Олександра Тімофєєва.