Вбивство Захарченка: росЗМІ пишуть, що бойовик "Ташкент" також загинув

Від вибуху в центрі Донецька вдень 31 серпня загинув не лише ватажок бойовиків Олександр Захарченко, але й його близький соратник та за сумісництвом "міністр доходів" невизнаної республіки Олександр Тімофєєв, відомий за позивним "Ташкент".

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля кафе "Сєпар" прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент" та ще щонайменше двоє осіб.

Проте згодом російські ЗМІ стали поширювати інформацію, що Тімофєєв помер миттєво.

У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Інформацію про смерть ватажка "міндоходів" терористів також поширив сайт "Миротворець", зазначивши, що 31 серпня 2018 Олександр Тімофєєв був "ліквідований російськими спецслужбами".