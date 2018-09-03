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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: розслідувати справу на Донбас вирушили "спеціалісти" ФСБ

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Російські силовики відправили на Донбас своїх "спеціалістів", щоб вони розслідували вбивство Захарченка
Російські силовики відправили на Донбас своїх "спеціалістів", щоб вони розслідували вбивство Захарченка / фото з відкритих джерел

ФСБ Росії висловила свою готовність допомогти у розслідуванні вбивства ватажка бойовиків Олександра Захарченка. Силовики вже відправили на Донбас своїх співробітників.

Про це інформує "Интерфакс".

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Спеціалісти там вже працюють. Причетність, звичайно, українських спецслужб... ми думаємо, що вони до цього причетні,
– заявив керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ РФ.

Зазначається, що російські силовики, які "розслідують" вбивство Захарченка вказали на ймовірний український слід у злочині.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.

 

 

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вбивство Захарченка Новини Донецька Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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