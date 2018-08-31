19:39
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: СБУ підтверджує смерть ватажка окупантів

415 Читать новость на русском
СБУ підтвердила вбивство Захарченка
СБУ підтвердила вбивство Захарченка / Фото із відкритих джерел

Служба безпеки України підтвердила інформацію про вбивство Олександра Захарченка, ватажка бойовиків так званої "ДНР", ввечері 31 серпня.

У п'ятницю, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

Читайте також: Олександра Захарченка вбили в центрі окупованого Донецька

Інформацію про смерть Захарченка згодом підтвердили в так званій адміністрації окупантів.

Відомо також, що внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька встигли поспішно заявити про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.

У Службі безпеки України підтверджують загибель ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка вдень 31 серпня.

За нашими даними, інформація про смерть Захарченка відповідає дійсності,
– уточнила в коментарі журналістам речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, СБУ вважає вбивство Захарченка міжусобними війнами самих бойовиків.

 

 

Теги: Вбивство Захарченка Новини Донецька СБУ Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9817
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова
 25 серпня , 15:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Янг Бойз" здобув впевнену перемогу перед матчем з "Шахтарем" у Львові
 23 липня 2016 , 23:20
Митниця намагається ускладнити ввіз "євроблях" в Україну
 17 травня , 13:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук