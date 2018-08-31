Вбивство Захарченка: СБУ підтверджує смерть ватажка окупантів

Служба безпеки України підтвердила інформацію про вбивство Олександра Захарченка, ватажка бойовиків так званої "ДНР", ввечері 31 серпня.

У п'ятницю, 31 серпня, сепаратистські та російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що в центрі окупованого Донецька стався вибух, внаслідок якого був убитий ватажок окупантів Олександр Захарченко.

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Інформацію про смерть Захарченка згодом підтвердили в так званій адміністрації окупантів.

Відомо також, що внаслідок вибуху був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька встигли поспішно заявити про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві Захарченка.

У Службі безпеки України підтверджують загибель ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка вдень 31 серпня.

За нашими даними, інформація про смерть Захарченка відповідає дійсності,

– уточнила в коментарі журналістам речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, СБУ вважає вбивство Захарченка міжусобними війнами самих бойовиків.