Вбивство Захарченка: що означає миттєва реакція МЗС Росії

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що означає блискавична реакція МЗС Росії на вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві ватажка окупантів.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що така швидка реакція МЗС РФ на вбивство глави так званої "ДНР" Олександра Захарченка свідчить про "бажання прикрити маріонеток, підконтрольних Кремлю".

Зокрема, про це у своєму Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", – написала вона.