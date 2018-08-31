23:27
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, сьогодні
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: що означає миттєва реакція МЗС Росії

4621 Читать новость на русском
У МЗС РФ миттєво прокоментували вбивство Захарченка
У МЗС РФ миттєво прокоментували вбивство Захарченка / Фото із відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що означає блискавична реакція МЗС Росії на вбивство ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Ввечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Читайте також: Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві ватажка окупантів.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що така швидка реакція МЗС РФ на вбивство глави так званої "ДНР" Олександра Захарченка свідчить про "бажання прикрити маріонеток, підконтрольних Кремлю".

Зокрема, про це у своєму Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", – написала вона.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини Росії МЗС України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 23:06 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
сьогодні, 22:41 Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
сьогодні, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сьогодні, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
сьогодні, 20:25 Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Лондон поділиться кругленькою сумою на проведення реформ в Україні
 27 червня , 22:41
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-форвард "Динамо" збудував бідній сім'ї будинок у Македонії
 15 жовтня 2016 , 16:25
ЧС-2018: визначилися ще 2 пари 1/8 фіналу Мундіалю
 26 червня , 23:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук