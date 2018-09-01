Вбивство Захарченка: що відомо про його наступника Трапєзнікова

Не встиг Захарченко відійти на той світ, як окупанти на Донеччині уже отримали нового керівника, щоправда поки тимчасового. Новим очільником фейкової "ДНР" став Дмитро Трапєзніков, що обіймав до цього посаду "першого віце-прем'єра". Пропонуємо Вашій увазі основну інформацію про новоспеченого вождя фейкової "ДНР".

Відповідно до його "офіційною" біографії, яку оприлюднено на сайті так званої "ради міністрів" самоназваної "ДНР", йому зараз – 37 років і у 2004 році він закінчив Донецьку державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

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Також є інформація, що з 2001 по 2005 рік Трапєзніков працював менеджером футбольного клубу "Шахтар", а саме керував фан-рухом. Відтак, місцеві називають його таємним агентом впливу інтересів українського бізнесмена та президента футбольного клубу "Шахтар" Ріната Ахметова.



Трапєзніков свого часу працював у структурі "Шахатаря", але його звідти вигнали

Щоправда, за словами журналіста Микити Синіцина, його звільнили через махінації.

"Жадібний і користолюбний. Йому приписують не набагато менше число "віджимань", ніж Тимофеєву-"Ташкенту". Також, як майстер по роботі з "Шахтарем", курував гуманітарку на "Донбас-Арені", та й взагалі російську гуманітарну допомогу. Складно навіть уявити, скільки там можна було наварити", – зазначає він.

Крім того, свого часу Трапєзніков обіймав посади в ТОВ "Баустандарт", ТОВ "Білліардай" тощо, а також очолював Торговий дім "Укоопзовнішторг". Від 2010-го два роки новий голова "ДНР" був заступником голови районної ради Петровського району Донецька.



Трапєзніков і Захарченко

В окупації Донбасу Трапєзніков брав участь від самого початку. І у вересні 2014 року його призначили головою "тимчасової адміністрації" Тельманівського району самоназваної "ДНР". Відтоді обіймав різні посади в так званій "адміністрації голови" самоназваної "ДНР".

У квітні ж 2016-го Трапєзнікова призначили "виконувачем обов'язків заступника голови" так званої "ради міністрів" та начальником "управління внутрішньої та зовнішньої політики" в адміністрації Захарченка.

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До слова, за інформацією місцевих ЗМІ, Трапєзніков вів кулуарне протистояння за вплив на очільника так званої "ДНР" Олександра Захарченка з Олександром Тимофєєвим — "заступником очільника ради міністрів ДНР" та "керівником адміністрації голови ДНР" Максимом Лещенком. На останнього Трапезніков працював, коли був "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політик адміністрації глави ДНР". Зауважимо, що потрапити на прийом до Захарченка було неможливо без узгодження з Трапєзніковим.



Трапєзніков був фактично другою людиною у регіоні після Захарченка

Додамо, за інформацією ресурсу "Миротворець", Кремль уже давно хотів прибрати Захарченка, і на початок серпня було відомо, що замінить його саме Трапєзніков.