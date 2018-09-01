13:37
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Захарченка: що відомо про його наступника Трапєзнікова

498 Читать новость на русском
Наступник Захарченка Дмитро Трапєзніков: чим він відзначився на Донбасі
Наступник Захарченка Дмитро Трапєзніков: чим він відзначився на Донбасі / Соцмережі

Не встиг Захарченко відійти на той світ, як окупанти на Донеччині уже отримали нового керівника, щоправда поки тимчасового. Новим очільником фейкової "ДНР" став Дмитро Трапєзніков, що обіймав до цього посаду "першого віце-прем'єра". Пропонуємо Вашій увазі основну інформацію про новоспеченого вождя фейкової "ДНР".

Відповідно до його "офіційною" біографії, яку оприлюднено на сайті так званої "ради міністрів" самоназваної "ДНР", йому зараз – 37 років і у 2004 році він закінчив Донецьку державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

Читайте також: Вбивство Олександра Захарченка: останні новини

Також є інформація, що з 2001 по 2005 рік Трапєзніков працював менеджером футбольного клубу "Шахтар", а саме керував фан-рухом. Відтак, місцеві називають його таємним агентом впливу інтересів українського бізнесмена та президента футбольного клубу "Шахтар" Ріната Ахметова.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас
Трапєзніков свого часу працював у структурі "Шахатаря", але його звідти вигнали 

Щоправда, за словами журналіста Микити Синіцина, його звільнили через махінації.

"Жадібний і користолюбний. Йому приписують не набагато менше число "віджимань", ніж Тимофеєву-"Ташкенту". Також, як майстер по роботі з "Шахтарем", курував гуманітарку на "Донбас-Арені", та й взагалі російську гуманітарну допомогу. Складно навіть уявити, скільки там можна було наварити", – зазначає він.

Крім того, свого часу Трапєзніков обіймав посади в ТОВ "Баустандарт", ТОВ "Білліардай" тощо, а також очолював Торговий дім "Укоопзовнішторг". Від 2010-го два роки новий голова "ДНР" був заступником голови районної ради Петровського району Донецька.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас
Трапєзніков і Захарченко 

В окупації Донбасу Трапєзніков брав участь від самого початку. І у вересні 2014 року його призначили головою "тимчасової адміністрації" Тельманівського району самоназваної "ДНР". Відтоді обіймав різні посади в так званій "адміністрації голови" самоназваної "ДНР".

У квітні ж 2016-го Трапєзнікова призначили "виконувачем обов'язків заступника голови" так званої "ради міністрів" та начальником "управління внутрішньої та зовнішньої політики" в адміністрації Захарченка.

Читайте також: Новий голова фейкової "ДНР" зробив першу заяву після смерті Захарченка

До слова, за інформацією місцевих ЗМІ, Трапєзніков вів кулуарне протистояння за вплив на очільника так званої "ДНР" Олександра Захарченка з Олександром Тимофєєвим — "заступником очільника ради міністрів ДНР" та "керівником адміністрації голови ДНР" Максимом Лещенком. На останнього Трапезніков працював, коли був "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політик адміністрації глави ДНР". Зауважимо, що потрапити на прийом до Захарченка було неможливо без узгодження з Трапєзніковим.

Трапєзніков, ДНР, вбивство, Захарченко, Донбас
Трапєзніков був фактично другою людиною у регіоні після Захарченка 

Додамо, за інформацією ресурсу "Миротворець", Кремль уже давно хотів прибрати Захарченка, і на початок серпня було відомо, що замінить його саме Трапєзніков.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі Рінат Ахметов Публікації
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сьогодні, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 серпня, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Держбюджет України пішов у мінус на 13,4 мільярда
 27 серпня , 14:49
Офіційно: Легендарний форвард оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччини
 15 серпня 2016 , 13:41
Гравець збірної України здивував кардинальною зміною іміджу
 25 січня 2017 , 20:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук