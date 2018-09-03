Вбивство Захарченка: у Берліні зробили заяву про подальшу долю "Мінська"
Загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка не має зупинити переговорів у рамках Мінського процесу.
Про це речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив у понеділок, 3 вересня, пише DW.
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Зайбер закликав всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах – як у тристоронній контактній групі, так і в нормандському форматі.
Справді важливо уникнути зараз ескалації,
– йдеться у його заяві.
За словами Зайберта, федеральний уряд Німеччини, канцлерка та міністр закордонних справ надалі братимуть участь у мирному процесі.
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.