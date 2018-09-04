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Вбивство Захарченка: у Кремлі прокоментували розслідування справи ФСБ

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У Кремлі прокоментували розслідування росіянами вбивства Захарченка
У Кремлі прокоментували розслідування росіянами вбивства Захарченка / Фото з відкритих джерел

Кремль не уточнює, на яких правових підставах ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників для розслідування вбивства ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.

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Пєсков не захотів відповідати на запитання про перебування співробітників ФСБ Росії на Донбасі та їхню причетність до розслідування вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

Я залишаю це без коментаря. Скажу лише те, що тут має місце терористичний акт, очевидна спроба дестабілізації обстановки,
– сказав він.

Окрім того, 3 вересня керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ Росії Сергій Бесєда заявив, що фахівці уже допомагають у "ДНР" розслідувати вбивство Захарченка.

"Фахівці там уже працюють. Звичайно, ми готові допомогти", – повідомив він.

За словами Бесєди, відповідальність за вбивство Захарченка лежить, "найімовірніше, на українських спецслужбах".

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

 
хроніка подій


 

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вбивство Захарченка
Джерело: 24 Канал
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