Вбивство Захарченка: у Кремлі прокоментували розслідування справи ФСБ
Кремль не уточнює, на яких правових підставах ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників для розслідування вбивства ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.
Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє УНІАН.
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Пєсков не захотів відповідати на запитання про перебування співробітників ФСБ Росії на Донбасі та їхню причетність до розслідування вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка.
Я залишаю це без коментаря. Скажу лише те, що тут має місце терористичний акт, очевидна спроба дестабілізації обстановки,
– сказав він.
Окрім того, 3 вересня керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ Росії Сергій Бесєда заявив, що фахівці уже допомагають у "ДНР" розслідувати вбивство Захарченка.
"Фахівці там уже працюють. Звичайно, ми готові допомогти", – повідомив він.
За словами Бесєди, відповідальність за вбивство Захарченка лежить, "найімовірніше, на українських спецслужбах".
Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.