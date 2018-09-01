Вбивство Захарченка: у Росії зробили гучну заяву, хто насправді був ціллю кілерів

31 серпня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху був вбитий ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Разом із ним був поранений так званий "міністр доходів" окупантів Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".

Ввечері у п'ятницю з’явилась інформація, що внаслідок вибуху у кафе "Сєпар" був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".

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Пізніше росЗМІ поширили інформацію, що "Ташкент" внаслідок вибуху загинув, але згодом представники окупаційної адміністрації спростували його загибель.

За останніми даними, внаслідок вибуху біля кафе "Сєпар" у Донецьку ввечері 31 серпня загинуло дві людини, а 11 – зазнали поранень.

Російські поплічники окупантів на Донбасі стверджують, що ціллю організаторів цього вибуху у Донецьку міг бути не головний ватажок Захарченко, а саме "міністр" Тімофєєв.

Зокрема, таке припущення висловив координатор російського проекту "Доброволец.орг" Михайло Полинков, який вербує найманців воювати на стороні окупантів на Донбасі, пише "Комерсант".

Але Захарченко не знав усього, що знав "Ташкент" (так званий "міністр доходів і зборів" "ДНР" Олександр Тімофєєв, – ред.). Не знав нюансів: які гроші через кого проходять. І ці гроші були не тільки з Росії – "Ташкент" займався в тому числі і бізнесом з Україною,

– стверджує Полинков.